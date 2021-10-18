Milan'ın tecrübeli golcüsü, adını bir kez daha tarihe yazdırmak istiyor...

Milan’ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, sakatlık sorunuyla boğuştuğu için henüz yeni sezonda istikrarlı bir performans gösteremedi.

2021-22 sezonunda şu ana dek iki maçta görev yapan oyuncu, Lazio maçında da rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Serie A’nın son haftasında oynanan Hellas Verona maçında da süre alan 40 yaşındaki İsveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde büyük rekoru gözüne kestirdi.

Zlatan’ın hedefinde Totti’nin rekoru var

Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyetle tanışamayan Milan, üçüncü maçına Porto deplasmanında çıkıyor.

Maç kadrosunda olması beklenen ancak ilk 11’de olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyan Zlatan Ibrahimovic, Roma’nın efsanesi Francesco Totti’nin rekorunu bırakarak Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı oyuncu olmak için mücadele edecek.

Dünya Kupası şampiyonu Totti, CSKA Moskova filelerini havalandırarak bu rekorun sahibi olmuştu (38 yıl, 59 gün).

Ibrahimovic’in Milan kariyeri

LA Galaxy’den ayrılan Ibrahimovic, 2020 yılında eski takımı Milan’la anlaşmaya varmıştı.

Tecrübeli yıldız, kırmızı siyahlı formayı şu ana dek49 maçta terletti ve 29 kez gol sevinci yaşadı.

Serie A’nın ilk sekiz haftasında 22 puan toplayan Milan, yoluna kayıpsız devam eden Napoli’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

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