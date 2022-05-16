AC Milan patronu Stefano Pioli, oyuncularını Serie A şampiyonluk yarışının son etabına hazırlamak için Kobe Bryant'ın videosunu izlettiğini söyledi.

2020 yılında bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Bryant, ünlü bir Milan taraftarıydı ve sahada rakiplerine kök söktürürdü.

Bryant'ın NBA Playoff serisinde önde olmalarına rağmen söylediği, "İşimiz bitmedi" sözü oldukça ünlü ve Pioli de bu sözleri takımına bir mesaj iletmek için kullandığını söylüyor.

Pioli, Bryant hakkında ne dedi?

Milan'ın Atalanta karşısında galip geldiği ve Serie A şampiyonluk yarışında Inter'e karşı avantaj sağladığı karşılaşmanın ardından konuşan Pioli, Kobe hakkında şunları söyledi: "NBA Playoff'larında 2-0 önde olan Kobe Bryant'ın "İşimiz bitmedi" dediği röportajı takımıma izlettim."

"Bizim de işimiz bitmedi. Sonlarda belirleyici olabilecek o sakinliği ve konsantrastonu korumamız gerekiyor."

"Milan'da yönetimi devraldığımızda takımın tamamen farklı taktik konseptleri vardı, bu yüzden her şeyi değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi yolunda olan şey ise oyuncuların güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmaları ve rakipleri sınırlamak için uyum sağlamaktan keyif almaları."

“Job’s not finished.”



—Kobe after he was asked why he wasn't smiling with a 2-0 lead in the 2009 Finals pic.twitter.com/gmGclJFERv — SportsCenter (@SportsCenter) May 15, 2020

Serie A şampiyonluk yarışı

Milan, Atalanta'yı 2-0 yenerek Serie A'da üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Inter'in de Cagliari'yi yenmesiyle Serie A'da şampiyonluk yarışı son maça kaldı.

Milan'ın 83 puanı bulunurken Inter 81 puanda ve Pioli'nin ekibine şampiyonluk için beraberlik yetiyor.

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