Pep Guardiola, Manchester City'nin West Ham United ile berabere kalmasının ardından Southampton'a mesaj gönderdi.

Manchester City, Riyad Mahrez'in penaltı kaçırdığı West Ham mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve bu durum Liverpool'a şampiyonluk yarışında avantaj sağladı.

Jürgen Klopp'un öğrencileri Salı günü Southampton ile karşılaşacak ve Guardiola'nın Kırmızıların rakibinden bir isteği var.

Guardiola ne söyledi?

Southampton'ın Liverpool'a karşı ne yapması gerektiği sorusuna Pep Guardiola şu yanıtı verdi: "Liverpool'u 4-0 yenin!"

İspanyol menajer ardından sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu Liverpool karşısında ligde dört maç önceden şampiyon olamazsınız. Sonuna kadar savaşmalısınız. En büyük avantajımız son maçı kendi evimizde oynuyoruz."

"Evimizde bir maç daha kazanıp şampiyon olmak inanılmaz bir ayrıcalık."

Manchester City, Premier Lig'de nasıl şampiyon olabilir?

Liverpool'un Manchester City'ye kıyasla oynayacağı iki maçı daha olmasına rağmen Guardiola'nın ekibi, Aston Villa karşısında galip gelirse şampiyonluğunu ilan ediyor.

Liverpool, Southampton karşılaşmasının ardından ligdeki son maçını Wolverhampton'a karşı oynayacak ve Kırmızıların iki maçı da kazanması halinde Manchester City, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın ekibi karşısında mutlaka kazanmalı.

Manchester City, 90 puanla zirvede yer alırken bir maç eksiği bulunan Liverpool, 86 puanla ikinci sırada.

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