İsveçli santrfor, Arjantinli oyuncuların 2022 Dünya Kupası esnasındaki davranışından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

NE OLDU? Kariyerinin son dönemlerini yaşayan AC Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, aralık ayında Katar'da Fransa'yı yenerek üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin hakkında pek de iyi konuşmadı. Ibra, Messi'nin katkısının unutulmayacağını kabul etse de takımın geri kalanını eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? France Inter'e röportaj veren yıldız futbolcu, şunları söyledi: "Messi tarihin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor, onun bu kupayı kazanacağından emindim. Kylian Mbappe yine de bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanacak. Bu yüzden Mbappe için endişelenmiyorum. Fakat Arjantin takımındaki diğer oyuncular için endişeleniyorum çünkü artık bir şey kazanamayacaklar. Messi her şeyi kazandı ve hatırlanacak. Ama kötü davranan diğer oyunculara saygı duyamayız. Bunu üst düzey bir profesyonel oyuncu olarak söylüyorum. Bu, bir kez kazanacağınızın ancak bir daha kazanamayacağınızın bir işaretidir. Bu şekilde davranırsanız, kazanamazsınız."

DAHA BÜYÜK RESİM: FIFA, turnuvanın ardından Arjantinli oyuncuların, Fransa'ya karşı oynanan final maçındaki davranışıyla ilgili soruşturma başlattı. Kaleci Emiliano Martinez, en iyi stoper dalında Altın Eldiven ödülünü aldıktan sonra müstehcen bir hareket yapmış, aynı zamanda Mbappe ile alay etmişti.

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SIRADA NE VAR? Messi, aralık ayında Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra millî takım kariyerine devam etme sözü verdi ve teknik direktör Lionel Scaloni, kaptanın 2026'daki turnuvada da yer alabileceğini düşündüğünü söyledi.