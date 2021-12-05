Zlatan Ibrahimovic: Manchester United'da içtiğim meyve suyunun parasını istediler

Milan'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'ın kendisinden 1 pound'luk meyve suyunun parasını istediğini söyledi.

İsveçli yıldız, LA Galaxy'ye gitmeden önce bir buçuk sezon Kırmızı Şeytanlar'ın formasını terletti.

Manchester United'daki ilk sezonunda çıktığı 46 karşılaşmada 28 gol, 9 asist kaydeden oyuncu, İngiliz ekibinin 'küçük ve kapalı bir zihniyete' sahip olduğunu anlatıyor.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

Yeni kitabı Adrenaline'de Kırmızı Şeytanlar'da geçen döneminden bahseden Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'ın 'zengin' bir kulüp gibi göründüğünü ancak kendisinden 'meyve suyu' parası istendiğini söylüyor:

"Herkes United'ın birinci sınıf, dünyanın en zengin ve en güçlü kulüplerinden biri olduğunu düşünüyor. Dışarıdan bakınca bana da öyle göründü."

"Ama orada kendimi küçük ve kapalı bir zihniyetin içinde buldum. Bir keresinde maçtan önce takımla birlikte oteldeydik. Susadım, bu yüzden mini barı açtım ve meyve suyu içtim."

"Maçı oynadık ve ardından eve gittik. Biraz zaman geçtikten sonra maaş bordrom geldi. Genelde bakmam ama bu sefer merak ettim ve bordromu inceledim. Maaşımdan bir pound kesildiğini fark ettim.

Menajeri aradım: 'Affedersiniz ama maaşımdan neden bir pound kestiniz?' diye sordum.

Menajer bana minibardaki meyve suyu nedeniyle kesinti olduğunu söyledi. 'Şaka mı yapıyorsunuz? Cidden mi?' dedim. 'Hayır ciddiyim. Burada bir şey istersen, bedelini ödemen gerekir' diye yanıtladı."

"Ama otele kendi isteğimle gitmedim. Tatilde değildim. Orada işim için bulunuyordum. Oynamalıysam ve susadıysam başka ne yapabilirdim?

Buna inanabiliyor musunuz? 1 Pound? İtalya'da böyle bir şey asla olmazdı. Bunlar fark yaratan ve oyuncuların saygısını kazanan detaylar."

Zlatan Ibrahimovic futbolu ne zaman bırakacak?

Zlatan Ibrahimovic, 2018 yılında Manchester United'dan ayrılıp LA Galaxy'nin yolunu tuttuğunda herkes kariyerinin son demlerini yaşadığını düşünüyordu.

Ancak İsveçli yıldız herkesi şaşırttı ve Ocak 2020'de Milan'a geri dönerek Mayıs ayında da İtalyan deviyle sözleşme yeniledi.

Deneyimli oyuncunun Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon ise İtalyan ekibiyle çıktığı 12 karşılaşmada 6 gol, 1 asist kaydetti.

40 yaşındaki oyuncu için yaz aylarında emeklilik açıklaması gelebilir ancak Zlatan Ibrahimovic'in yeni bir meydan okumayı seçip kariyerini uzatması da muhtemel.

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