AC Milan'ın forveti Zlatan Ibrahimovic, sekiz aydır sahalardan uzak kalmasına sebep olan diz ameliyatını neden gerçekleştirdiğini açıklıyor.

NE OLDU? AC Milan'ın santrforu, diz ameliyatının ardından iyileşme sürecinde son durumu ile ilgili bir güncelleme verdi. Ibrahimovic, mayıs ayında bıçak altına yattı ve sekiz ay boyunca sahalardan uzak kaldı. Yakın zamanda Arsenal ve Liverpool'a karşı oynanan hazırlık maçları için Dubai'de bulunan Milan ile antrenmanlara geri döndü. Ancak sahalara tamamen dönmek için acelesi yok.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports İtalya'ya konuşan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi: "İyiyim, protokolümü uyguluyorum. Takıma her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Saha dışında olmak kolay değil. Takıma her zaman yardım ettim ancak saha içinde. Artık daha olgunlaştık ve çocuklar kazanmak için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Her şeyi özlüyorum. Taraftarları, maçları, sahanın kokusunu, adrenalini. Son altı ayda gerçekten hastaydım. Oynamak için değil, sağlığım için ameliyat olmaya karar verdim."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ibrahimovic'in 2023'te sahalara geri dönmesi bekleniyor ancak 41 yaşındaki oyuncunun Milan'da tekrar forma giymeye ne zaman hazır olacağı henüz belli değil. Forvet, dönüşle ilgili tarih vermedi ancak kendisini iyi hissettiğinde sahalara adım atabileceğini söyledi.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

Getty

Getty Images

IBRAHIMOVIC'İ NE BEKLİYOR? İsveçli, sezonun ikinci yarısında Milan için sahalara dönmeyi umuyor olacak. Serie A devi, yeni yılın ilk lig maçında 4 Ocak'ta Salernitana ile mücadele edecek.