Zlatan Ibrahimovic, EURO 2020'yi kaçırabilir

Juventus karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Zlatan Ibrahimovic daha önce aynı sakatlığı yaşamış ve sahalara 62 gün sonra dönmüştü.

Zlatan Ibrahimovic, AC Milan'ın 3-0 galip geldiği Juventus sınavının 66. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıktı.

Orta sahada mücadele eden 39 yaşındaki oyuncu temassız bir sakatlık yaşadı.

Oyuna devam etmek için birkaç dakika ısrar eden İsveçli yıldız nihayetinde yerini Ante Rebic'e devretmek durumunda kaldı.

Brahim Diaz, Rebic ve Fikayo Tomori'nin golleriyle Şampiyonlar Ligi için önemli bir galibiyet alan AC Milan, Zlatan Ibrahimovic'i EURO 2020'ye kadar kaybetmiş olabilir.

Stefano Pioli ne söyledi?

AC Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli son düdükten sonra Sky Sport Italia'ya konuştu.

"Ibra maçtan önce formda değildi, şimdi ise dizinde ağrı hissediyor ve bunun ciddi bir durum olmadığını umut ediyoruz."

Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı ne kadar sürecek?

İsveçli yıldızın sakatlık durumu hakkında şu anda net bir bilgi yok.

Ancak sahadan ayrılırken kötü durumunda olduğu gözlenen Ibrahimovic, daha önce kariyerinde ciddi diz problemleri yaşadı.

Manchester United ile Anderlecht'e karşı çıktığı Avrupa Ligi karşılaşmasında da bir diz sakatlığı yaşayan oyuncu 62 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Hedefi İsveç ile EURO 2020'de yer almak olan Milan'ın yıldızı bu turnuvada yer almayabilir.

Zlatan Ibrahimovic, Serie A'da hangi maçları kaçıracak?

Milan'ın Serie A'da mücadele etmesi gereken üç maçı kaldı.

İtalyan devi, Cagliari, Torino ve Atalanta sınavlarına çıkacak.

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