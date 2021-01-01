Premier Lig'den Süper Lig şampiyonuna güzel haber

Premier Lig'de ilk dörde girme mücadelesi veren West Ham United, sahasında Everton'a mağlup oldu.

İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen West Ham United, sahasında Everton'ı konuk etti.

Bu sezon Premier Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken West Ham United, 24. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in attığı gole yanıt veremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu skorun ardından 58 puanda kalan Londra ekibi, beşinci sırada kaldı. 55 puana yükselen Everton ise sekizinci sırada bulunuyor.

Süper Lig şampiyonuna iyi haber

İlk dört sıradaki takımların doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı Premier Lig'de West Ham United, Leicester City ve Chelsea'yi geçerek Devler Ligi bileti almak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon final oynayacak olan Chelsea, kupayı kazanır ve ligde ilk dörde giremezse Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Ancak Chelsea, Premier Lig'de ilk dört sırada yer aldığı takdirde, Şampiyonlar Ligi kupasını kazansa da kazanmasa da Süper Ligi zirvede bitiren takım Devler Ligi'nde doğrudan grup aşamasına katılacak.

Dev finale sayılı günler kaldı

Manchester City ve Chelsea'yi karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İki takım geçtiğimiz günlerde Premier Lig maçında karşıya gelmiş ve mücadeleyi Chelsea, 2-1 kazanmıştı.