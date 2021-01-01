Milan'a yenilen Juventus ilk dördün dışında kaldı, Cristiano Ronaldo için Şampiyonlar Ligi zora girdi

Serie A'da Milan, Juventus'u deplasmanda 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj elde etti. Juventus ve Ronaldo için ise tehlike çanları çalıyor.

Serie A'nın 35. hafta maçında Milan, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi.

Torino’daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede Milan'ın gollerini 45+1. dakikada Brahim Diaz, 78. dakikada Ante Rebic ve 82. dakikada Fikayo Tomori kaydetti. Frank Kessie ise 58. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele ederken, Juventus'ta Merih Demiral yedek kulübesinde kaldı.

Şampiyonlar Ligi yarışı alev alev

Serie A'da şampiyon belli oldu ama ilk dört yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Hafta boyunca oynanan maçlar sonunda ikinci basamak Atalanta'nın oldu. Milan, Juventus galibiyetiyle puanını 72'ye yükselterek Atalanta'nın gerisinde averajla 3. basamakta yer aldı.

Haftanın kazanan takımlarından biri olan Napoli ise 70 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

9 yıllık şampiyonluk serisi, bu sezon sona eren Juventus ise ligde 6. mağlubiyetini Milan karşısında yaşadı. 69 puanda kalan Juventus, 5. sıraya geriledi.

Sezonun biitmesine ise üç maç kaldı.

Atalanta'nın kalan maçları (72 puan)

Son iki sezonda gösterdiği performansla parmak ısırtan Atalanta,Şampiyonlar Ligi yolunda en avantajlı takım konumunda. Atalanta'nın önündeki ilk iki maçı nispeten kolay gözüküyor. Son haftada ise Milan'a rakip olacak.

Hafta Rakip 36 Benevento (E) 37 Genoa (D) 38 Milan (E)

Milan'ın kalan maçları (72 puan)

Uzun bir süre Inter ile şampiyonluk yarışına tutuşan ve hatta liderlik koltuğunun keyfini süren Milan, sezonun son bölümünde Şampiyonlar Ligi'nin uzağında kalma tehlikesi yaşıyor.

Hafta Rakip 36 Torino (D) 37 Cagliari 38 Atalanta (D)

Napoli'nin kalan maçları (70 puan)

Napoli rakiplerine göre en rahat fikstüre sahip olan takım. İki maçını Diego Maradona Stadı'nda oynayacak olan Napoli, yine de puan olarak henüz rahatlamış durumda değil.

Hafta Rakip 36 Udinese (E) 37 Fiorentina (D) 38 Verona (E)

Juventus'un kalan maçları (69 puan)

Juventus, kalan üç haftada hedefsiz takımlarla mücadele edecek ama bunlardan biri şampiyon Inter...

Hafta Rakip 36 Sassuolo (D) 37 Inter 38 Bologna (D)

Lazio'nun kalan maçları (67 puan)

Yarışta bir adım geride olan Lazio, rakiplrine oranla bir maç fazla oynayacak. Bu da onları yeniden avantajlı duruma taşıyabilir.

Hafta Rakip 36 Parma (E) 37 Roma (D) Erteleme maçı Torino (E) 38 Sassuolo (D)

Cristiano Ronaldo için Avrupa Ligi tehlikesi

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, Serie A'daki duruma göre 19 sene sonra Avrupa Ligi'ne dönme tehlikesi ile karşı karşıya.

Portekizli oyuncu, Avrupa Ligi'nde en son 2002-03 sezonunda forma giymişti. Turnuvanın adı o zaman UEFA Kupası'ydı. Yani yenilenmiş formatıyla UEFA Avrupa Ligi, henüz Ronaldo ile tanışmadı.

Portekizli oyuncu, o sezon Sporting forması giyiyordu. Yeşil-beyazlı takım, turnuvanın ilk turunda Partizan ile eşleşti. Sporting, kendi evinde 3-1 yenildiği maçın ardından Belgrad'dan 3-3 beraberlikle ayrılınca turnuvanın dışında kaldı.

Ronaldo, bu maçlarda toplam 118 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.

Kısacası, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusunun henüz Avrupa Ligi'nde golü yok ve Juventus ligde ilk dördün dışında kalırsa tarihte bir ilk gerçekleşebilir.

Ronaldo, Manchester United ile 1 (2008), Real Madrid ile 4 kez (2014, 2015, 2016, 2018) Şampiyonlar Ligi sevinci yaşamıştı.