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Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP

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Zizo ve Bin Cedide, Barcelona maçında Ahly'nin ilk on birinde; İmam Aşur ise kadro dışı

Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
İspanya
Mısır

Mısırlı dev, yeni sezon öncesi en zorlu sınavında

Mısır ekibi Al Ahly'nin teknik direktörü Houssine Ammouta, bugün çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" stadyumunda Joan Gamper Kupası'nda oynanacak Barcelona maçı için takımının resmi ilk 11'ini açıkladı.

Faslı teknik adam, bugünkü maçın ilk 11'inde yeni transfer Soufiane Ben Djedida'yı gerçek bir forvet olarak sahaya sürerken, vatandaşları Achraf Bencharki ile Taher Mohamed Taher kanatlarda görev yapıyor.

Orta sahayı Ahmed Sayed "Zizo", Ahmed Nabil "Koka" ve Marwan Attia yönetirken, takımla geleceği soru işaretleriyle çevrili olan Emam Ashour ise yer almıyor.

Barcelona maçı, kırmızılı ekibin yeniden şampiyonluklara dönmek için hazırlandığı yeni sezon öncesinde İspanya'da kurduğu kampında Al Ahly için en zorlu sınav olarak kabul ediliyor.

Al Ahly, Mısır Ligi'ndeki sezonuna önümüzdeki pazar günü El Sharkia Enppi maçıyla başlayacak.

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Al Ahly'nin ilk 11'inin tamamı şu şekilde oluştu:

Kaleci: Mostafa Shobier.

Savunma: Mohamed Hany, Hadi Riyad, Amr El Gazzar, Karim Fouad.

Orta saha: Ahmed Sayed "Zizo", Marwan Attia, Ahmed Nabil "Koka".

Hücum: Taher Mohamed Taher, Achraf Bencharki, Soufiane Ben Djedida.

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