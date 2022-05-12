Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

Faruk Işık isimli bir Sivasspor taraftarı, yarı finaldeki maça ‘Kartopu’ isimli kuzusuyla gelince stadyuma alınmadı.

Sivasspor taraftarı Işık, maça giremeyince yanında getirdiği kuzusuyla beraber stadyumu terk etmek zorunda kaldı.

Çok üzüldüğünü söyleyen Sivasspor taraftarı, kuzusuyla maçı tribünden takip etmek istediğini belirterek yetkililerden izin almaya çalıştı.

Daha önce kuzuyla beraber voleybol maçı izlediğini vurulayan Faruk Işık, kuzusuna izin çıkması halinde İstanbul’da oynanacak Sivasspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek istediğinin de altını çizdi.

Ne söylendi?

Sivasspor taraftarı Faruk Işık, kuzusuyla beraber maçın heyecanını yaşayamadığı için üzgündü ve şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzüldük, kuzumun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağımda oturup maç izleyecekti.

"Yetkililere bunu söyledim, buraya kadar gelip buradan dönüp gitmek zoruma gitti.

“Daha önce oynanan bir voleybol maçına kuzumla girmiştik. Sivasspor maçına girmemizde niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim.

“Kuzuma izin çıkarsa İstanbul’da oynanacak final maçına gideceğim.”

Sivasspor Alanyaspor maçında ne oldu?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşılaşan Sivasspor ile Alanyaspor maçında 78. Dakikaya kadar gol sesi çıkmadı.

Famara Diedhiou, Alayaspor adına gol perdesini açarken Akdeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.

Ancak, maçın 88. Dakikasında Sivasspor kaptanı Hakan Arslan sahneye çıktı.

Beraberlik golünü atarak mücadelenin 1-1 sona ermesini sağlayan Arslan, takımını İstanbul’da oynanacak final maçında Trabzonspor’u eleyen Kayserispor’un rakibi yaptı.

Alanya’da oynanan ilk maçı Sivas ekibi 2-1 kazanarak ikinci maça avantajlı bir skorla çıkmıştı.

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