Allan Saint-Maximin, İngiltere "Football Association" (FA) tarafından markalı bir saç bandajı takmakla suçlanıyor.

Fransız futbolcunun gösterişli oyun stili, 2019'da Nice'den transfer olduğundan bu yana onu Newcastle taraftarları arasında en favori oyunculardan birisi haline getirdi.

25 yaşındaki futbolcu, her hafta sahada göz alıcı saç bandajları taktığı için moda seçimleri nedeniyle de öne çıkıyor.

Ancak, şimdi futbolla ilgili olmayan giyim markası logolarını sergilediği için ceza alabilir.

FA, Saint-Maximin hakkında ne dedi?

Saint-Maximin’in, geçen ay Wolves ve Leicester'a karşı Premier Lig maçlarında Louis Vuitton kafa bandı takmakla suçlandığını doğrulayan bir bildiri yayımlayan FA, oyuncunun savunmasını istedi.

Bir FA sözcüsünden yapılan açıklamada, "Allan Saint-Maximin, FA yönetmeliği B.2'ye aykırı olarak FA Reklam Düzenlemelerini iki kez ihlal etmekle suçlanıyor.

"Newcastle United FC orta saha oyuncusunun, sırasıyla 8 Nisan 2022 ve 17 Nisan 2022'de Wolverhampton FC ve Leicester City FC'ye karşı iki Premier Lig maçları sırasında bir giyim üreticisinin işareti veya logosuna sahip bir kafa bandı taktığı görülüyor.

"Cevap vermesi için, 19 Mayıs 2022'ye kadar kendisine zaman verilmiştir” denildi.

Saint-Maximin neden saç bandajı takıyor?

Fransız oyuncu, bu ayın başında GOAL ile yaptığı röportajda neden saç bandajı taktığını açıkladı ve dövüş sanatları hakkında 1993'te popüler olan bir filmden ilham aldığını açıkladı.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, “Özellikle öne çıkmaya çalışmıyorum” dedi.

“Örneğin saç bandajı takan Karate Kid'i, tenisçileri ve ayrıca Manga’yı da her zaman sevmişimdir. Manga, [Japon çizgi romanları ve romanları] dünyasında, saç bandajı takan efsanevi karakterler var.

“Teniste [Rafa] Nadal ve [Roger] Federer de saç bandajı takıyor. Ayrıca ‘Karate Kid’de de var.

“Açıkçası, kelken saç bandajı takmak tabii ki iyi bir seçenek değil.

“Bu yüzden, saç bandajlarıma uygun bir saç kesimi bulmak istiyorum.”

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