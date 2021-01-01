"Cristiano Ronaldo'dan forma istedim, hayır dedi"

Atalanta'nın sol beki Robin Gosens, Juventus yıldızı Cristiano Ronaldo'dan formasını istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını söylüyor.

Alatanta'nın Alman oyuncusu, Cristiano Ronaldo ile Serie A'da yaşadığı bir anısını kitabına taşıdı.

Gosens'in kariyerinde bilinmeyen hikayeler biyografisinde yer aldı.

25 yaşındaki oyuncu, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kendisini nasıl utandırdığını anlattı.

Robin Gosens ne söyledi?

Robin Gosens, Cristiano Ronaldo'dan forma almanın hayali olduğunu ancak Portekizli yıldızın hayallerini suya düşürdüğünü söylüyor.

"Juventus ile oynadığımız maçın ardından Ronaldo'nun formasını alma hayalimi gerçekleştirmek istedim.

"Son düdük gelir gelmez önce Ronaldo'nun yanına gittim, sonucu kutlamak için tarafın yanına bile gitmemiştim."

"Ama Ronaldo kabul etmedi. Ona, "Cristiano, formanı alabilir miyim?" diye sordum. Bana bakmadı bile, sadece 'Hayır!' dedi.

Ronaldo tarafından yüzüne kapanan kapı ise Gosens'i oldukça utandırmış:

"Tamamen kızardım ve utandım. Oradan uzaklaştım ancak kendimi küçük hissettim.

"Utanç verici bir şey olduğunda o an hissettiğin şeyi biliyorsun ve etrafına bakıp kimsenin fark etmediğini mi görüyorsun? Ben de öyle hissettim, saklamaya çalıştım."

Serie A'da son durum

Juventus bu sezon Serie A'da istediği başarıyı yakalayamadı ve şampiyonluk yarışını Inter ile Milan'a kaptırdı.

68 puanla lider Inter yakın takipçisi Milan'a 8 puan fark attı.

Atalanta ise Milan'ın ardından 58 puanla üçüncülük koltuğunda. Juventus, Atalanta'nın ardında yer alıyor ve 56 puana sahip.

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