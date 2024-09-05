Zidane, Real Madrid'den ayrıldığından beri takım çalıştırmıyor, ancak Manchester United ve Fransa Milli Takımı ile adı sıkça anılmaya devam ediyor.

Zinedine Zidane, 2021 yılında Real Madrid'den ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmaktan kaçınıyor, ancak Fransız teknik adamın Manchester United ve Fransa milli takımıyla olan bağlantıları sürüyor.

Halihazırda Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag ise Manchester United ile çıktığı ilk üç lig maçının ikisini kaybetti.

Zidane, yalnızca Real Madrid’i çalıştırmış ve İspanyol deviyle iki La Liga şampiyonluğu ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmıştı. 2021'de kulüpten ikinci kez ayrıldı ve yerine Carlo Ancelotti geçti. O zamandan beri takım çalıştırmaktan uzak duran Zidane'nın, Manchester United'ı veya Fransa Milli Takımı'nı devralacağına dair söylentilerle sürekli gündemde.

Genellikle medyada gözükmeyen Zidane, beklenmedik bir şekilde yakın zamanda Real Betis'in antrenmanında görüldü ve bu görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

Oğlu Betis'te oynuyor

52 yaşındaki Zidane, Çarşamba günü Betis antrenmanını izlerken görüntülendi. Bu antrenman, 18 yaşındaki oğlu Elyaz’ın Real Betis’in A takımıyla ilk kez antrenmana çıktığı gündü. Elyaz, bu yılın başlarında 11 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırarak eski Manchester City teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Betis'e transfer olmuştu.

Zidane şu anda teknik direktörlük koltuğuna geri dönmeyi düşünmese de, Manchester United’da Erik ten Hag’in sezon başındaki istikrarsız performansı devam ederse, gözlerin Zidane’a çevrilebileceği konuşuluyor. United, çıktığı üç maçın ikisini kaybetti ve özellikle Liverpool’a evlerinde aldıkları 3-0’lık mağlubiyet, Hollandalı teknik direktör üzerindeki baskıyı artırdı.

Manchester United taraftarları, uluslararası aradan sonra takımın toparlanmasını dört gözle bekliyor. Cumartesi günü Southampton ile oynanacak maçın Ten Hag'ın geleceği açısından önem taşıması beklenyior.