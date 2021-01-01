Zinedine Zidane: Messi Barcelona'da kalmalı!

Efsane futbol adamı Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldızın takımında kalması gerektiğini söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, El Clasico öncesi dev maçtan üç puanla ayrılmak isteyen iki takımın son durumunu değerlendirdi.

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin durumuyla ilgili görüşlerini de paylaşan Zidane, Messi'nin Barça'da kalması gerektiğini söyledi.

Zidane ne söyledi?

Messi'nin Barcelona'da kalmasını istediğini belirten Fransız futbol adamı, bu durumun La Liga için daha iyi olacağını söyledi.

"Messi'nin Barcelona'da oldukça iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Ben kulübünde devam etmesi hem onun için hem Barcelona için hem de La Liga için daha iyi olur. Barcelona'da kalacağına inanıyorum."

"Messi'nin son yıllarda El Clasico'da gol bulamaması herhangi bir şey ifade etmiyor çünkü bahsettiğimiz oyuncu Messi ve gol atmadan da maçların kaderini her an değiştirebilecek bir yeteneğe sahip."

"Messi harika bir oyuncu ama biz sadece ona karşı değil Barcelona'ya karşı oynayacağız. Barcelona'nın bütün oyuncuları çok iyi. Onlara karşı hep birlikte mücadele etmeye çalışacağız."

"Kaybeden havlu atmaz"

El Clasico'yu kaybeden takımın yarışta kopacağı yönündeki yorumları da değerlendiren Zidane, bu görüşe katılmadığını söyledi.

"Atletico Madrid şu anda puan durumuna baktığımızda en avantajlı görünen takım. Çok rekabetçi bir lig oynuyoruz ve bu şekilde devam edecek.

"Herkes herkesi yenebilir ve kalan haftalarda çok sayıda puan kaybı yaşanabilir. Ne olursa olsun şampiyonun ligin son haftasına kadar kesinleşeceğini düşünmüyorum."

Kaybeden taraf yarışa veda etmeyecek ancak biz her şeyimizi sahaya koyacağız."

Mbappe hakkında

PSG ile olan kontratını yenilemeyen ve önümüzdeki yaz Real Madrid'e transfer olacağı öne sürülen Kylian Mbappe ile ilgili iddialara da değinen Zidane, genç yıldızın büyük bir yetenek olduğunu söyledi.

"Mbappe'yi çok iyi tanıyorum ancak o benim oyuncum değil ve farklı takımlarda oynayan hiçbir oyuncuyla ilgili konuşamam.

"Beni ilgilendiren tek şey kendi oyuncularım. Kylian harika bir oyuncu ve onun ne yapmak istediğini zamanla göreceğiz ancak bu durum beni şu anda ilgilendirmiyor."

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