Erling Haaland'dan imza alan hakemin nedeni ortaya çıktı

Manchester City - Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından yan hakemin Erling Haaland'dan imza istemesinin nedeni kişisel bir amaç değil.

Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ndeki maçının ardından Borussia Dortmund yıldızı Erlind Haaland'dan yan hakem Octavian Sovre'nin kartına imza istemesinin nedeni ortaya çıktı.

Rumen yan hakem Etihad Stadı'nda Maviler'in Dortmund'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada görev aldı.

Maçın ardından görüntüleri kameralara yansıyan Octavian Sovre, karşılaşmanın ardından Erling Haaland'dan kartına imza atmasını istedi.

Yan hakemin tünelde Erling Haaland'dan imza alması profesyonelliği hakkında sorular sorulmasına yol açtı ancak bu isteğin nedeni ortaya çıktı.

Ne söylendi?

SOS Otizm Bihor Derneği Başkanı Simona Zlibut, Gazeta Sporturilor'a Octavian Sovre'nin isteğinin nedenini açıkladı.

"Bu imza asil bir amaç içindi."

"Belki insanlar bilmiyorlar ama Octavian Sovre bu derneği yakından destekliyor ve yıllardır bize çok yardımı dokundu."

Sovre, Pep Guardiola'dan da imza almayı umuyordu ancak sadece Haaland'a yetişebildi.

Norveçli yıldıza kırmızı ve sarı kartlarını imzalattıran yardımcı hakem, açık arttırma ile gelir sağlamaları için onları bir hayır kurumuna bağışladı.

Diğer hakemler ne söyledi?

UEFA Hakem Şefi Roberto Rosetti, hakemlerin oyunculardan imza ya da forma almasını "kabul edilemez" ve "haysiyet meselesi" olarak nitelendiriyor.

"Bir UEFA görevindeyken sizin ve takım üyelerinizin davranışlarından sorumlusunuz."

"Oyuncular kadar saygı duyulmak istiyorsanız, neden onların imzasını veya formalarını isteyesiniz?"

"Sizden aynısını istiyorlar mı? Bu kesinlikle kabul edilemez, bu bir haysiyet meselesi ve UEFA maçlarındaki TV kameralarının sayısını unutmayın, her şeyi yakalarlar."

Octavian Sovre kimdir?

47 yaşındaki Sovre, uzun yıllarını üst düzey maçları yönetmekle geçirmiş deneyimli bir yardımcı hakem.

2020-21 sezonunda FIFA'nın maç görevlileri listesinde 17. sıradada.