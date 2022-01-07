Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'lı kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan PSG'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sezon sonunda Manchester United'ın başına geçeceği yönündeki iddialar dinmeden, sürpriz bir iddia daha geldi.

PSG'de Pochettino'nun yerini Zinedine Zidane'nın alabileceği belirtildi.

Messi'nin PSG'ye katılacağı haberini veren ilk gazetecilerden biri olan aniel Riolo, İspanyol basınından AS'ın podcast yayınına katılırken, Zidane'ın en geç Haziran ayına kadar PSG'nin yeni teknik direktörü olacağını öne sürdü.

Öte yandan PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun, Pochettino'ya Ole Gunnar Solskjaer'in görevden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçme girişiminde bulunmasından dolayı kızgın olduğu kaydedildi.

Riolo'nun aktardığı bilgiye göre United, Ralf Rangnick'in altı aylık kontratının sona ermesinin ardından Pochettino için bir kez daha hamle yapacak.

Hocasının kalması için bu defa ısrarcı davranmayacak olan PSG ise rotayı Fransız futbolunun yaşayan efsanesi Zinedine Zidane'a çevirecek ve yeni bir dönem başlayacak.

Marsilya taraftarı olması zorluyor

İddiaları beIN Sports'a değerlendiren Zinedine Zidane'ın yardımcı antrenörü David Bettoni ise Zidane'ın Marsilya ile olan bağına vurgu yaparken, Zidane'ın şu anda sadece tatiline konsantre olduğunu belirtti:

"Hepimiz Zizou'nun bir Marsilya taraftarı olduğunu biliyoruz ve Marsilya ile PSG arasındaki rekabet de ortada. Neler olacağını göreceğiz.

"PSG'ye gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ve onunla bu konu hakkında konuşmadım. Gazetelerdeki dedikoduları takip ediyoruz ancak tek bildiğim Zidane'ın tüm yıl tatil yapıp, tamamen dinlenmek istediği"

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