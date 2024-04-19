Yeni teknik direktör arayışlarında son düzlüğe giren Bayern Münih, efsane bir isimle masaya oturdu.

Bundesliga’daki 11 senelik şampiyonluk serisi Bayer Leverkusen tarafından sonlandırılan Bayern Münih’te sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Thomas Tuchel’in yerini alacak isim için çalışmalar başladı. Tuchel’den önceki eski teknik direktörleri Julian Nagelsmann’ı yeniden göreve getirmeyi planlayan Bayern yönetimi, genç çalıştırıcının milli takımla olan kontratını 2026’ya dek uzatması üzerine farklı isimlere yöneldi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre kariyeri boyunca sadece Real Madrid’de görev yapan Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, Alman devinin başına geçmekten sadece bir adım uzaklıkta yer alıyor.

Fransa Milli Takımı'nı istiyordu

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de bir sezon daha kalacağını açıklamasının ardından Nagelsmann’ın da sözleşme uzatmasıyla Fransız teknik adam kulübün bir numaralı hedefi haline gelirken, Zidane da yeniden futbola dönmeye oldukça sıcak bakıyor.

Zidane 2020/21 sezonunun sonunda Madrid'den ayrıldığından beri teknik direktörlük yapmadı ve Didier Deschamps'ın Fransa Milli Takımı’ndaki görevinden istifa etmesini beklediğinden şüpheleniliyordu ki bu ihtimal giderek azalıyor. Uzun süredir futboldan uzak kalmasına rağmen, teknik direktör olarak üç Şampiyonlar Ligi kupası kazanma başarısı gösteren Zidane, futbolculuk yıllarında da Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanma başarısı göstermişti.