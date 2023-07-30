Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Avrupa kupalarına katılma yolundaki engelleri aşmaya çalışıyor.

Sarı-lacivertliler bu bağlamda UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde FC Zimbru'ya konuk oluyor.

FC Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, Moldova ekibiyle 1 Ağustos Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Robert Harvey yönetecek.

Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Yayın FC Zimbru- Fenerbahçe 1 Ağustos Salı 20.30 S Sport Plus

Fenerbahçe - FC Zimbru maçı ne olmuştu?

Sarı-lacivertliler, FC Zimbru ile Kadıköy'de oynadığı ilk maçı 5-0 kazanıp tur kapısını araladı. Fenerbahçe'nin ilk maçtaki golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Szymanski ve Joshua King'den geldi.

Ayrıca yeni transferlerden Dusan Tadic bir asist yaparken, Edin Dzeko ise iki asist kaydetti. Diğer iki golün asistleri ise Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'ten geldi.