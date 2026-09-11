Teknik direktör Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'ndaki ilk kadrosunu açıklamasına bir hafta kala, ön davetiyi alan oyuncular listesinde birkaç isim öne çıktı ve dikkat çekmeye değer birden fazla sürpriz yer aldı.

Fransa Milli Takımı'nın maç programında, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 karşılaşma bulunuyor: 25 Eylül'de Türkiye, aynı ayın 29'unda Belçika, 2 Ekim'de İtalya ve ardından yine Belçika, ancak bu kez Fransa'da, aynı ayın 5'inde.

Zidane'ın, selefi Didier Deschamps'ın koyduğu bütün temelleri değiştirmesini hayal etmek zor olsa da, ön listesinde belirmeye başlayan ilk isimler, tercihlerinin bazı hatlarını şimdiden çiziyor.

Foot Mercato sitesi, Esteban Lepaul'un Rennes ile gösterdiği dikkat çekici performansın ardından Fransa Milli Takımı'na ilk ön davetini aldığını belirtti.

26 yaşındaki Lepaul, geçen sezon 21 golle Fransa Ligi'nin gol kralı olmuş, bu sezona da aynı yüksek seviyede başlayarak 3 maçta 3 gol kaydetmişti.

Esteban Lepaul daha önce hiç Avrupa kupalarında yer almamıştı; bu sezon Rennes ile UEFA Avrupa Ligi'nde ilk tecrübesini yaşayacak, ancak Fransa Ligi'ndeki performansları mantıklı bir şekilde Zidane'ın dikkatini çekti.

Bu durumda tek isim Lepaul değildi; L'Équipe gazetesine göre, Avrupa düzeyinde tecrübeden yoksun olan Pablo Pagis de Fransa Milli Takımı'na ilk ön davetini aldı.

Rennes akademisinden yetişen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon Lorient ile Fransa Ligi'nde 10 gol ve 5 asist kaydetti.

Pagis, yaz transfer döneminde Paris FC'ye katıldı ve burada halihazırda ilk on birde yer edinmeyi başardı.

Geçtiğimiz haftada Olympique Marsilya karşısında bir asist yaparak, Paris FC'nin 3-2 kazandığı maçta katkı sundu ve böylece Zidane'ın Fransa Ligi'ne verdiği özel önemi teyit etti.

Son saatlerde, İsmaïlo Ganiou'nun da Zidane'dan bir ön davet aldığı ortaya çıktı. Lens savunmacısı, son aylarda tek bir resmi maça çıktığı Burkina Faso Milli Takımı'nı temsil etmeye devam etmeme ve Fransa genç milli takımının saflarına katılma kararı aldıktan sonra, bir yıldan kısa sürede Fransa Ligi'nde güven duyulan oyunculardan biri haline geldi.

Özellikle Liverpool ile dikkat çekici yükselişini sürdüren Jérémy Jacquet'in de bulunduğu mevkideki çetin rekabete rağmen, 21 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımı sırasında seviyesini teyit etmeyi başarırsa, kendisine hızla ciddi adaylar arasında bir yer bulabilir.

Ayrıca sezon başından bu yana Inter Milan ile sağ kanat mevkisinde etkileyici performanslar sergileyen Andy Diouf de A Milli Takım'a ilk ön davetini aldı.

Şimdi asıl soru şu: Bu oyunculardan herhangi biri ön davet aşamasını geçip nihai kadroda yer bulabilecek mi?

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