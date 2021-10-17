Zidane ailesi tarihe geçti!

Zinedine Zidane ve dört oğlu Fransa futbol tarihine çok ilginç bir şekilde geçti.

Real Madrid'in efsane ismi Zinedine Zidane'ın dördüncü oğlu Elyaz'ın Fransa U17 Milli Takımı'na davet edilmesi sonrasında Fransa Milli Takımı forması giyen Zidane sayısı beşe yükseldi. Zinedine, Enzo, Luca ve Theo'nun ardından milli formayı giyecek olan Elyaz, Aralık ayında 16 yaşına girecek ve Madrid'in Juvenil C takımında forma giyecek.

26 Aralık 2005 doğumlu genç oyuncu U17 Milli Takımı'na seçilen en genç oyuncu olurken, üç erkek kardeşinin tamamı gibi milli formayı giymiş olacak. Zidane kardeşlerden milli formayı en fazla giyen isim Rayo Vallecano kalesini koruyan Luca olurken, şu anda 23 yaşında olan genç oyuncu alt yaş kategorilerinde 30 kez milli olmuştu.

Destan devam edecek mi?

Luca'yı Castilla'da Raul ile birlikte çalışan Theo takip ederken, U16 ve U17 Milli Takım formalarını giyen genç oyuncu pandemi nedeniyle milli takım kariyeri sekteye uğrasa da Fransa için 12 maça çıktı. Zidane'ın çocuklarının en büyüğü olan Enzo ise Fransa U19 Milli Takımı ile iki maçta forma giyerken, milli formayı en az giyen Zidane oldu.

Babasının 90'lı yıllarda başladığı destanı devam ettirme şansına sahip olan Elyaz, kardeşlerinin hiçbirinin giymediği başaramadığı A Milli Takım formasını giyebilir mi bunu zaman gösterecek ancak Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı ile kaldırdığı Dünya Kupası'nın yanı sıra bu çok özel başarısı da şimdiden tarihe geçmiş gibi görünüyor.

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