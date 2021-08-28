Zeki Çelik'e İspanyol devi talip oldu

Lille forması giyen milli oyuncu İspanya'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olabilir.

Zeki Çelik’in menajeri, La Liga’nın son şampiyonu Atletico Madrid’in oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

Takımdan ayrlması gündemde olan Kieran Trippier’e alternatif bulmak için çalışmalarını sürdüren Atletico, 24 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

2019’dan yılında 22 milyon euro karşılığında Tottenham’dan Atletico’ya gelen Trippier’in Premier Lig’e dönmek istediği konuşuluyor.

Atletico'dan teklif geldi

Zeki’nin menajerliğini yapan Fazıl Özdemir, üç sezondur Fransa’da top koşturan oyuncusunun ayrılmaya sıcak baktığını söyledi.

Haber Global’e konışan Özdemir, “Atletico’nun Zeki Çelik’le ilgilendiği doğru, bize bir teklif geldi ve bu teklifi değerlendiriyoruz” sözlerini kullandı.

Lille’in yaklaşık 8 milyon euro’luk bir bonservis karşılığında transfere onay vermesi bekleniyor. Zeki Çelik’in Lille ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Simeone inadından vazgeçti

Atletico teknik direktörü Diego Simeone, transfer döneminin başından bu yana Trippier’i takımda tutma konusunda hayli ısrarcıydı. Fakat Atletico, 30 milyon euro’nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde Trippier’i elden çıkarmaya karar verdi.

Geçen sezon Madrid ekibi adına La Liga’da 28 maça çıkan İngiliz sağ bek altı asist üretmişti. Lille ile Fransa’da şampiyonluk yaşayan Zeki ise ligde 29 maçta üç gol ve üç asistle mücadele etti.

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