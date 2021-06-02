Zeki Çelik, Premier Lig'in devleri Manchester United ve Arsenal’ın radarında

Lille'de top koşturan Zeki Çelik, yaz transfer döneminde Ada yolcusu olabilir.

Arsenal, bu yaz takımdan ayrılması beklenen Hector Bellerin’in yerine bir takviye yapmayı planlıyor. 10 yıldır Arsenal kadrosunda yer alan Bellerin, büyük olasılıkla ülkesi İspanya’ya dönecek.

Teknik direktör Mikel Arteta, Bellerin’den doğacak boşluğu oyunun hem savunma, hem de hücum yönünü iyi oynayabilen bir sağ bekle doldurmak istiyor.

Arsenal’ın aradığı profile en iyi uyan isimlerden biri de Lille forması giyen Zeki Çelik. Milli oyuncu, ileri çıkışlardaki başarısının yanında, ön alanda yaptığı pres ve top kapma becerisiyle dikkat çekiyor.

Bu sezon Lille formasıyla Fransa’da şampiyonluk yaşayan Zeki, Türkiye’nin Euro 2020 kadrosunda da yer alacak.

Lille tarafından sürpriz bir şekilde tahtından indirilen PSG, son dokuz sezonda yalnızca ikinci kez ligin zirvesine çıkamadı. Ligue 1’de 29 maçta görev yapan Zeki, sezonu 3 gol ve 3 asistle tamamladı.

Manchester United ve Tottenham da devrede

Evening Standard’da yer alan habere göre; Arsenal’ın yanı sıra Manchester United ve Tottenham da Zeki Çelik’i listesine alan kulüpler arasında.

Matt Doherty ya da Serge Aurier’nin bu yaz takımdan ayrılması halinde, Tottenham bu transfer için devreye girebileceği belirtildi.

Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Fildişili Aurier, L’Equipe’e yaptığı açıklamada Tottenham’da kalma ihtimalinin zayıf olduğu sinyallerini vermişti.

Solskjaer rekabeti arttırmak istiyor

Manchester United, sağ bek pozisyonunda 2019’da Crystal Palace’tan transfer ettiği Aaron Wan-Bissaka’ya sahip olsa da, kadroyu genişletmek ve rekabeti arttırmak için bu bölgeye bir oyuncu daha alınması gündemde.

Solksjaer bu hamleyle, Alex Telles’in gelişiyle Luke Shaw’un performansında yaşanan yükselişe benzer bir etki yaratmayı hedefliyor.

15 milyon euro bonservis

Lille, Zeki Çelik için 15 milyon euro bonservis ücreti talep edecek. 24 yaşındaki lejyoner, daha önce Premier Lig’in yeni ekibi Norwich’ten gelen teklifi, daha yüksek profilli bir takımda oynama hedefi nedeniyle reddetmişti.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, Bursa Nilüfer ve İstanbulspor formaları giydikten sonra, 2018’de Lille takımına transfer olmuştu.

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