Zalewski'nin Galatasaray’a transfer teklifini reddetmesinin ardından Roma tarafından kadro dışı bırakılmasının yankıları devam ediyor.,

Roma’nın Polonyalı oyuncusu Nicola Zalewski, Galatasaray’a transfer olmayı reddetmesinin ardından Roma kadrosundan dışlandı. Oyuncunun temsilcisi, bu kararı savunan bir açıklama yaparak, bir futbolcunun kariyeriyle ilgili kararları verme hakkının elinden alınamayacağını belirtti.

Zalewski, bu hafta başında transfer için Galatasaray’a açık görünüyordu, ancak Roma’nın 15 milyon euro’luk bir teklif üzerinde anlaşmasının ardından genç oyuncu bu kararı geri çekti.

İddialara göre Zalewski, bu süreçte yüksek maaş talep etmiş ve bir serbest kalma bedeli talep etmişti. Bunun sonucunda Roma, oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, bu kararın kendisi tarafından alınmadığını, kulüp yönetiminin kararı olduğunu açıkladı. Zalewski’nin temsilcileri ise ANSA haber ajansına bir açıklama yaparak duruma dair sessizliklerini bozdu.

Roma ile sözleşme uzatmıyor

Temsilcilik ajansı GP Soccer and Management tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde gazetelerde ve spor sitelerinde yayınlanan yaratıcı hikayeler gerçeği yansıtmıyor. Zalewski, Galatasaray çözümüne başlangıçta açık olsa da daha sonra bu teklifi reddetmeye karar verdi” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, bir oyuncunun profesyonel kariyeriyle ilgili kararları verme hakkına sahip olduğu ve bu konuda zorlanamayacağı vurgulandı. Roma’nın baskısıyla kontrat uzatma taleplerinin de reddedildiği belirtildi.

Zalewski’nin Roma ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ve bu da oyuncunun önümüzdeki yaz serbest kalabileceği anlamına geliyor. Roma, bu nedenle oyuncuyu Galatasaray'a satmaya istekliydi, çünkü transferden elde edilecek gelir kulüp için tamamen kâr anlamına gelecekti.