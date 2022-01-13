Yusuf Demir, Barcelona'dan niye ayrıldı?

Barcelona'nın sezon başında Rapid Viyana'dan kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'in İspanya macerası kısa sürdü.

Kulüpten yapılan resmi açıklamayla Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu.

Yusuf Demir'in kiralk sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek.



Yolun açık olsun @yusufdemir_10! pic.twitter.com/7sScvJ68Rv — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) January 13, 2022

Satın alma opsiyonu devreye girecekti

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre; Barcelona, Yusuf Demir'i bu sezon 10 maçta oynattığı takdirde 10 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi aktif hale gelecekti.

Barcelona formasıyla altısı La Liga, üçü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam dokuz maça çıkan Yusuf Demir, bu nedenle 8 Aralık'taki Bayern Münih maçından bu yana kadroda yer almadı.

Diario Sport'un haberine göre; Yusuf Demir'i gelecek planlarının bir parçası olarak görmeyen teknik direktör Xavi, satın alma opsiyonunun devreye girmesini istemedi.

Ekonomik sıkıntıları hala tam olarak aşamayan Barcelona, bu hamleyle küçük de olsa bir gider kaleminden kurtulmuş oldu.

Ara transferde kadrosuna kattığı Ferran Torres'e lisans çıkarabilmek için maaş bütçesinde yer açmaya çalışan Barcelona, Philippe Coutinho'yu Aston Villa'ya kiralamıştı.

Samuel Umtiti, Sergino Dest ve Luuk de Jong'un da alıcı çıkması halinde takımdan gönderilmesi planlanıyor.

Yusuf'un Barcelona karnesi

Sezon öncesinde oynanan hazırlık maçlarında sergilediği performansla umut veren Yusuf Demir, resmi maçlarda bulduğu şansları ise iyi değerlendiremedi.

Oynadığı dokuz maçta gol atamayan ve asist yapamayan Yusuf Demir sadece üç karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

18 yaşındaki kanat oyuncusu, La Liga'da beşinci haftadaki Granada ve altıncı haftadaki Granada maçlarına ilk 11'de çıkarken, Barcelona iki mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Yusuf'un 11'de görev aldığı diğer maç ise, Barcelona'nın evinde Benfica'yı ağırladığı ve golsüz eşitlikle sona eren Benfica karşılaşmasıydı.

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