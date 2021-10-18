Yüzüne krampon darbesi alan Soucek'in durumu nasıl?

West Ham United oyuncusu Soucek, Everton maçında yüzüne aldığı krampon darbesinin ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Tomas Soucek, West Ham'ın Pazar günü Everton ile oynadığı maç sırasında yüzüne aldığı bir krampon darbesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Soucek, yaptığı bir paylaşımla şaka yollu bir şekilde hayranlarına 'hala hayattayım' diyerek güvence verdi.

Goodison Park'ta; Everton'ı Angeleo Ogbonno'nın kafa golüyle 1-0 mağlup eden West Ham, Premier Lig'de yedinci sıraya yükseldi.

West Ham United'ın golü bulmasının ardından Soucek, yüzüne korkunç bir darbe aldı. Soucek'in halini gören herkes, West Ham United oyuncusunun sağlığı için endişendi ve futbolcu sahadan ayrılmak durumunda kaldı.

Ne yaşandı?

Soucek, Salomon Rondon'un önündeki topu engellemeye çalıştığı sırada Everton forvetinin kramponları Soucek'in suratına geldi.

Çekyalı futbolcu Soucek yüzüne aldığı darbe sonrasında yerde kaldı ve West Ham United sağlık ekibi sahaya girdi. Soucek'in ilk tedavisi saha içerisinde yapılırken Çekyalı oyuncunun, gözünün altında bir yara oluştuğu görüldü ve sakatlanan futbolcu karşılaşmaya devam edemedi.

Ne söylendi?

Soucek, durumu hakkında kendisini merak edenler için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Karşılaşmanın izlerini yüzünde taşıyan Çekyalı futbolcu, hayranları için bir mesaj yayınladı.

West Ham United oyuncusu, "Koleksiyonuma birkaç dikiş daha ekledim. Ben, hiçbir nedenden dolayı asla pes etmem. Everton karşısında iyi bir galibiyet aldık ve çalışmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, ben hala hayattayım" dedi.

West Ham United için sırada ne var?

İyileşmesiyle ilgili herhangi bir problemi olmayan Soucek'in, West Ham United'ın perşembe gecesi Genk'e karşı Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçta takımıyla birlikte sahada olabileceği belirtiliyor.

David Moyes'in takımı West Ham United, Genk maçının ardından Premier Lig'de Tottenham'a karşı önemli bir Londra derbisine çıkacak.

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