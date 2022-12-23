Dortmund ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz uzatmayan 18 yaşındaki genç yıldız, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç golcü Youssoufa Moukoko Alman ekibinden çok yüksek bir kontrat talep ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde yer alacak olan Moukoko sezonun ikinci yarısında tamamen Dortmund'un başarısını odaklanacağını söyledi.

Kontratının sona erecek olmasını Dortmund yönetimine karşı bir koz olarak kullandığı yönündeki iddiaları yalanlayan Moukoko hiç kimsenin doğrudan daha büyük olmadığının altını çizdi.

Moukoko ne söyledi?

"Lütfen gazetelerde yazılan her şeye inanmayın. Karar vermem için baskı yapılmasına izin vermeyecegim. Hakkımda ortaya atılan bu yalanı asla kabul etmeyeceğim. Tüm odak noktam sezonun ikinci yarısında Dortmund'un başarısı olacak. Hiçbir oyuncunun kulüpten büyük olmadığını biliyorum ve sizlerin de bunu hatırlamasını istiyorum. Ben asla kulüpten daha büyük olmayacağım. Sevenlerimin benim hakkında ortaya atılan bu iddialara inanması kendi adıma son derece üzücü. Bu haberler beni gerçekten şoke etti"

Dortmund formasıyla 59 maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 11 gol attı ve iki kez de Almanya A Milli takımının formasını giydi Dünya Kupası'nda Japonya karşısında oyuna sonradan dahil olan Moukoko Almanya'nın bir dünya kupası maçında forma giyen en genç oyuncusu oldu. İsmi Chelsea ve Barcelona ile anılan oyuncunun geleceğine ilişkin kararı büyük bir merakla bekleniyor.