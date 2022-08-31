İsviçre ekibi, oyuncusunu belirlediği miktarın altında göndermemekte kararlı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Christian Fassnacht konusunda şaşırtıcı bir gelişme yaşanıyor.

Kulübü Young Boys, orta sahada görev yapan oyuncusunun lisansını iptal ederek şok edici bir karara imza attı.

Bu gelişmenin ardından, adı siyah-beyazlı kulüple anılan futbolcunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimali de artmış gibi görünüyor.

Valerien Ismael çok istiyor

Orta sahanın birçok bölgesinde oynama özelliğine sahip olan Fassnacht, Valerien Ismael'in de ısrarla istediği oyunculardan birisi.

Çünkü Fransız teknik direktör, orta sahada çok yönlü bir oyuncu olmasını istiyor ve Fassnacht, bu tanıma fazlasıyla uyuyor.

28 yaşındaki futbolcuyla bizzat görüşüp kendisiyle ilgili planlarını anlatan İsmael, oyuncunun transferinde başrol oynuyor.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş için İstanbul’a gelen İsviçreli futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri ve Vodafone Park’ı gezdi.

İstanbul'u beğenen ve oldukça mutlu olduğu gözlemlenen 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynamak istediğini kulübüyle paylaştı.

Orta saha oyuncusunun transferi için Young Boys’a 1.5 milyon Euro öneren Beşiktaş, teklifini yükseltip yeniden İsviçre ekibiyle görüşse de bir sonuç alamadı.

Young Boys, oyuncusu için 4 milyon Euro'nun altındaki bir teklifi kabul etmeyeceğini Beşiktaş'a iletince görüşmeler durma noktasına geldi.

Bu olayın ardından ise oyuncu, kulübüne gitmek istediğini açıkça belirtti, ancak o da bir sonuç alamadı.

Ardından İsviçre ekibi, Fassnacht'ın lisansını iptal etme kararı aldı.

Hangi bölgelerde oynayabiliyor

Fassnacht, orta alanın sağında ve solunda oynama özelliğine sahip.

Şans bulduğunda 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen oyuncu, çok yönlü özelliğiyle dikkat çekiyor.

Daha fazlası için:

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: "Bizi yenmek çok kolay"