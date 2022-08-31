Alman menajer, Premier Lig'deki başarısız gidişattan hiç memnun değil.

NE OLDU? Chelsea, Premier Lig'de sezonun ikinci yenilgisini Southampton'a karşı aldı. Raheem Sterling, Maviler adına açılışı yaptı ancak Romeo Lavia ve Adam Armstrong'un gollerine engel olamayan Chelsea, sahadan mağlubiyetle ayrıldılar.

NE DEDİLER: Tuchel, BT Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Endişe doğru kelime mi bilmiyorum. Kaybetmekten kesinlikle hoşlanmıyorum, bu sezon ikinci kez oluyor.

"Bizi yenmek için çok fazla zaman gerektiğini düşünmüyorum ve bu hoşuma gitmiyor. Yani, bizi yenmek çok kolay.

"Dengemizi bozmak, bizi yenmek, kafamızı karıştırmak gerçekten fazlasıyla kolay. Leeds'e karşı da bu şekilde oldu.

"Nedenini anlamamız ve çözümler bulmamız gerekiyor."

Alman menajer, bu sözleriyle oyuncularının performansından memnun olmadığını belirtmiş oldu. Çünkü, oyuncularının çok çabuk teslim olduğunu düşünüyor.

Ve bu kötü sürecin geride kalması için çözüm yolları arıyor.

BÜYÜK RESİM: Yenilgi Chelsea için zarar vericiydi ve Arsenal yarın Aston Villa'yı yenerse, ezeli rakiplerinin sekiz puan önünde olacaklar.

Maviler ayrıca, büyük transfer hedefleri arasında bulunan oyuncular Wesley Fofana ve Pierre-Emerick Aubameyang ile bir transfer anlaşması yapmayı umuyor.

Üç Fotoğrafta Tuchel

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Getty Images

CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Chelsea, cumartesi günü Londra derbisinde Stamford Bridge'de West Ham'ı ağırlayacak.

Maviler, deplasmanda kaybettikleri maçın ardından kendi evlerinde oynayacakları bu mücadeleyi kazanmak için her şeyi deneyecek.

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