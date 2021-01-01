Beşiktaş, Galatasaray derbilerinin kaçına lider olarak çıktı, bu maçlar nasıl sonuçlandı?

Süper Lig'de birincilik koltuğunda oturan Beşiktaş lider konumdayken galip geldiği Galatasaray derbilerinin ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de pandeminin gölgesinde geçen bir sezonda bitime 3 maç kaldı.

Şampiyonluk yolunda kritik Galatasaray derbisine çıkan Beşiktaş, bu virajda hata yapmak istemiyor ancak sarı-kırmızılılar'ın da şampiyonluk umutlarını sürdürmek için mutlak 3 puana ihtiyacı var.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinden siyah-beyazlılar, Josef de Souza ile N'koudou'nun golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Lider Sergen Yalçın ve öğrencileri, Galatasaray karşısında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak rövanşta da kazanmak istiyor.

Peki Beşiktaş bugüne kadar lider çıktığı Galatasaray derbilerinde ne yaptı?

Beşiktaş'ın lider çıktığı Galatasaray derbileri nasıl sonuçlandı?

2000 senesinden bu yana oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, 11 Galatasaray derbisine lider konumunda çıktı.

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 7'sini evinde oynarken 4'ünde deplasmana gitti.

Beşiktaş, 2000'den bu yana lider olarak çıktığı 11 Galatasaray derbisinin 7'ini kazandı, 1 maç berabere bitti, 3 maçta ise Galatasaray sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, 2000 senesinden bu yana Galatasaray'ın karşısına lider olarak çıkıp maçı kazandığı her sezon şampiyon oldu.

Tarih Sezon Takımlar Sonuç Ev/Deplasman Teknik Direktörler 17/01/21 2020/21 Beşiktaş - Galatasaray 2-0 Ev Sergen Yalçın - Fatih Terim 27/02/17 2016/17 Beşiktaş - Galatasaray 1-0 Deplasman Şenol Güneş - Igor Tudor 08/05/16 2015/16 Beşiktaş - Galatasaray 1-0 Deplasman Şenol Güneş - Jan Olde Riekerink 14/12/15 2015/16 Beşiktaş - Galatasaray 2-1 Ev Şenol Güneş - Mustafa Denizli 04/01/15 2014/15 Beşiktaş - Galatasaray 0-2 Ev Slaven Bilic - Hamza Hamzaoğlu 22/09/13 2013/14 Beşiktaş - Galatasaray 0-3 Ev Slaven Bilic - Fatih Terim 24/05/09 2008/09 Beşiktaş - Galatasaray 2-1 Ev Mustafa Denizli - Bülent Korkmaz 31/10/03 2003/04 Beşiktaş - Galatasaray 0-0 Ev Mircea Lucescu - Fatih Terim 25/05/03 2002/03 Beşiktaş - Galatasaray 1-0 Ev Mircea Lucescu - Fatih Terim 08/12/02 2002/03 Beşiktaş - Galatasaray 1-0 Deplasman Mircea Lucescu - Fatih Terim 09/03/02 2001/02 Beşiktaş - Galatasaray 0-1 Deplasman Christoph Daum - Mircea Lucescu

**OPTA veriyeriyle hazırlanmıştır.**

Beşiktaş bu sezon derbilerde ne yaptı?

Siyah-beyazlılar sezona diledikleri gibi başlayamasalar da Aralık ayının ardından istikrarı yakaladılar. Beşiktaş bu sezon çıktığı derbilerde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

2020-21 sezonunu Trabzonspor derbisiyle açan Beşiktaş, Medical Park Stadı'ndan 3-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 10. haftasında ise Ülker Stadı'na konuk olan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında 19. haftada Vodafone Park'ta oynanan Galatasaray derbisi ise 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sezon yalnızca 6 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, 22. haftada konuk ettiği Trabzonspor karşısında 2-1 yenik düştü.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fenerbahçe'yi evinde ağırladığı rövanş karşılaşmasından ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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