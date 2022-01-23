YORUM | Trabzonspor'un durmaya niyeti yok

Galatasaray, yoğun bir tempoyla başladı ve inanılmaz istekliydi. Özellikle maçın başında çok agresif pres yaptı.

Trabzonspor ise Galatasaray’ın yoğun temposuna ilk yarıda tepki veremedi ve hücum oyuncularını topla buluşturmakta zorlandı.

Galatasaray’da Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu rakip kaleyi fazlasıyla zorladı. Sahada inanılmaz coşkulu futbolcular topluluğu vardı.

Emre, ilk yarıda Sivasspor günlerinden esintiler sundu

Özellikle Emre Kılınç aldığı topları çok iyi değerlendirdi. Sorumluluk aldı ve tam anlamıyla lider oyuncu profili çizdi. Emre, hem toplu hem de topsuz oyunda takımının en iyi oyuncuları arasında yer aldı.

Emre Kılınç, Sivasspor’dan Galatasaray’a transfer olduğu döneme dönmüş gibiydi.

Hızlı geçişleri çok iyi yapan Sarı-Kırmızılı takım, neredeyse her hızlı hücumda rakip kalede tehlike yarattı.

Bordo-Mavili takım, maçın ilk yarısında orta sahaya neredeyse tamamıyla kaybetti. Pas yapmakta zorlanan Trabzonsporlu oyuncular organize olamadı.

Orta saha oyuncusu Berat bu bölgeyi etkili kullanamadı. Onun arkadaşlarına top dağıtması ve mücadele etmesi gerekirken beklentinin çok uzağındaydı.

Danimarkalı forvet Cornelius da yeterince top alamadı. İlk yarı boyunca neredeyse hiç ortalıkta yoktu. Sahada Galatasaray adına müthiş bir istek vardı.

Sarı-Kırmızı takım çok arzuladığı golü ilk yarıda bulup devreye 1-0 önde girdi. Bu golün gelmesi futbolcuları rahatlatırken taraftarı maça daha çok bağladı.

Beklenen gol gelmeseydi, maça yüksek tempoyla başlayan Galatasaray’ın işi daha zor olabilirdi. Ancak, çok denediler ve golü buldular.

Trabzonsporlu futbolcular özellikle ilk yarıda fazlasıyla durgundular, Galatasaray’ın bu denli etkili başlayacaklarını onlar da tahmin etmemiş gibiydi.

İkinci yarıda Galatasaray rüzgarı kesildi

Maçın ikinci yarısında tempoyu düşüren Galatasaray, Bordo-Mavili ekip karşısında hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. Sarı-Kırmızılı takım, kaptığı toplarla rakip yarı alana hızlı bir şekilde geçmeye çalıştı ancak sahada ilk yarının aksine inanılmaz baskılı oynayan bir Trabzonspor vardı.

Galatasaray'ın ilk yarıdaki coşku ve temposu azaldı ve maçın sonlarına doğru yok oldu.

Trabzonspor maçtaki eşitlik sayısını yakaladığında, Sarı-Kırmızılı futbolcular kendi kalesine o kadar fazla gömüldü ki yenilen bu gol çok da sürpriz olmadı.

Trabzonspor, attığı golün ardından galibiyeti aramaya devam etti ve savunmanda Taylan’ın yaptığı hata pahalıya patladı.

Bordo-Mavili takım 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçtiğinde maçın son anlarına giriliyordu.

Sahada; Süper Lig’in orta sıralarında olan bir takım ile liderin oynadığı maç yoktu. Tam anlamıyla bir derbi vardı ve bu dev maçı kazan taraf, daha cüretkar oynayan Trabzonspor'du.

Galatasaray, maçın ilk yarısında inanılmaz bir coşkuyla oynarken Trabzonspor ikinci devrede neden lider olduğunu hatırladı ve hatırlattı.

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