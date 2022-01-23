Takımdan ayrılacak mı? Tottenham menajeri Antonio Conte, Dele Alli'yi kadroya almadı

Premier Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri Stamford Bridge'te Chelsea ile Tottenham'ı karşı karşıya getirdi.

Antonio Conte, Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Dele Alli'ye bu kritik maçta yedek kulübesinde dahi yer vermedi.

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de sadece 10 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, Conte'nin planlarında kendine bir türlü yer bulamadı.

Kiralık gidebilir

Tottenham, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dele Alli'yi kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Son iki maçta yedek kulübesinde olmasına rağmen süre almayan Dele Alli'nin Chelsea karşısında kadronun tamamen dışında bırakılması ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

Bu sezon toplam 18 maçta görev yapan Dele Alli, sadece iki gol ve bir asist üretebildi. 2015/16 sezonunda parlayarak, genç yaşına rağmen İngiltere'nin en önemli yıldızlarından birine dönüşen Dele Alli, 2018'den bu yana düşüşte.

2018 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan İngiltere'nin kilit isimlerinden biri olan Dele Alli, Haziran 2019'dan bu yana milli takıma seçilmedi.

Kendini gösterme şansı kalmadı

Tottenham, Chelsea maçının ardından 5 Şubat'a dek sahaya çıkmayacak. Bu, Dele Alli'nin transfer dönemi bitene maça çıkamayacağı anlamına geliyor.

Buna karşın Dele Alli'yle çok sayıda Premier Lig kulübünün ilgilendiği belirtiliyor. Bunların başında, yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çeken Newcastle United geliyor.

Tottenham'da kadroyu yeniden şekillendirmek isteyen Conte, Dele Alli'nin yanı sıra Tanguy Ndombele ve Matt Doherty'yi de takımdan gönderme niyetinde.

Henüz ara transferde hamle yapmayan Tottenham, Wolverhampton forması giyen Adama Traore ile anlaşma sağlamaya oldukça yakın.

Tottenham ilk dördü zorluyor

Conte'yle çıkışa geçen Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için Premier Lig'de sezonu ilk dört içinde tamamlamayı hedefliyor.

Haftaya yedinci sırada giren Tottenham, üzerindeki rakiplerden West Ham'ın yenildiği, Arsenal'ın ise berabere kaldığı haftada Chelsea'yi yenebilirse büyük avantaj yakalayacak.

West Ham'dan iki, Arsenal'dan bir maç eksiği bulunan Tottenham, mevcut form durumu da göz önüne alındığında Manchester United ile birlikte dördüncü sıranın en güçlü iki adayından biri.

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