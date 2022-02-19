Spor Toto Süper Lig’in 26. Haftasında Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekibi Altay’ı ağırladı.

Serkan Özbalta’nın göreve gelmesinin ardından iki maçta 4 puan toplayan Altay, Beşiktaş karşısına da etkili denebilecek bir oyun ile başladı.

Siyah beyazlı ekipte sakatlıklar ve cezalıların olduğu ortamda Önder Karaveli, merkezde Josef-Necip ile çift pivot önüne Alex Teixiera’yı attı. Ön alanda ise Güven Yalçın yer aldı.

Bu çift pivot tercihinin özellikle ilk yarının ilk bölümünde Beşiktaş’a üretim anlamında sıkıntı çıkardığını söyleyebilirim.

Altay'da öne çıkan isim: Thaciano

Diğer tarafta Altay’de merkez Thaciano, ilk 25 dakikada Beşiktaş’ın oyunu rakip yarı sahaya yıkmasına izin vermedi. Ancak karşılaşmanın üçte birlik bölümüne gelindiğinde Josef ipleri einde aldı.

Beşiktaş ilk yarım saatten gol gelene kadar olan bölüme kadar Altay’ı çıkarmadı. Bu noktada hem Thaciano’ya yardım gelmemesi hem de Altay’ın ön alandaki kalite eksikliği etken olmuş olabilir. Öyle ki zaman zaman Altay, geriden kısmen başarı ile çıktı ama ön alanda net diyebileceğimiz bir pozisyon yakalayamadı.

Bu noktada Beşiktaş, tehditi hissetmeyince hem Welinton hem de Vida ile savunma çizgisini öne çıkarmaya başladı.

Ghezzal'dan resital

Savunma çizginizi öne çıkarıp oyunu ön alana yıktığınızda Ghezzal gibi yıldızların meşin yuvarlak ile yapabilecekleri sınırsızdır.

İkinci yarı başından itibaren Ghezzal adeta geçen sezondan kesitler izletti futbolseverlere. Beşiktaş sete oturduğunda üretim açıkçası iç acıcı değildi. Ancak Ghezzal, bu soruna tek başına el koydu. Art arda ürettiği duran top şanslarıyla siyah beyazlı ekibi rahatlattı.

Domogoj Vida kale önünde bomboş topa vurdu ama top dışarı çıktı. Ardından Ghezzal yine aynı noktaya yine Hırvat futbolcunun kafasına topu kondurdu. Böylece sıkıntılı geçmeye devam eden bir karşılaşma “yetenek” seti ile kazanılmış oldu.

Golden sonra ise Beşiktaş’ın isteyeceği bir ortam vardı. Altay puan kazanmak adına gelmeye çalışsa da pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz bu konuda. Öte yandan gol sonrası baskıdan Beşiktaş’ın gol çıkaramaması pahalıya mal olabilirdi son dakikalarda. Altay maçın son bölümünde yarım şanslar yakaladı ama puanı çıkaramadı.

Sonuç olarak maça iyi bir başlangıç planı ile başlayan Altay’ın dakikalar geçtikçe gerilediğini ve Beşiktaş’ın oyunu eline aldığı bir karşılaşma izledik.

Önder Karaveli’nin ekibi oyunu eline alırken bunu takımın en iyi iki oyucusuna verilecek cevap ile yaptı: Ghezzal ve Josef.

Altay, Vodafone Park’ta aldığı 1-0’lık mağlubiyet ile küme düşme hattında yara aldı. Beşiktaş ise Avrupa Kupaları’na gitme hedefiyle puanını 41’e yükseltti.

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