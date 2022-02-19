Paris Belediye Başkanı'ndan PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'ye: "Fransa'da kal"

Paris belediye başkanı, Kylian Mbappe'yi PSG'de kalması için ikna etmeye çalışan son isim oldu.

Anne Hidalgo, Fransız süperstarın bu yaz sona erecek olan sözleşmesini yenilemesi konusunda umutsuz.

Form ve transfer olarak Avrupa'nın gözdesi konumundaki 23 yaşındaki oyuncu, gelecek planları hakkında çok az bilgi verdi.

Ne söylendi?

Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olan Hidalgo, Mbappe hakkında soru sorulduğunda, Tele Loisirs adlı TV programına şunları söyledi:

"Ah evet! Burada kalsın, bize yardım etsin!

"Her şeyden önce, futbolun ve sonuçların ötesinde, gençlerimize umut vermek için çok önemli, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. [Bu] yüzden kalmasını istiyorum.

"Rüşvetim yok ama onu çok sevdiğimizi söylemek istedim.

"Sadece sevmek, sevmek ve onun ülkemizde, bu şehirde olduğunu söylemek, birçok genç için böyle bir örnek. O bunun farkında."

Hidalgo, Mbappe'nin kalması için lobi yapan tek siyasi figür değil.

İspanyol El Mundo gazetesine göre, şu anki Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da forvet için yeni bir anlaşma imzalaması için bastırıyor.

Macron aslında PSG'nin ezeli rakibi Marsilya'nın bir destekçisi, ancak haberlere göre, hevesli bir PSG hayranı olan eski başkan Nicolas Sarkozy'nin Mbappe'nin Fransa'nın başkentinde kalma süresini uzatmaya yardımcı olabileceği konusunda umutlu olduğu iddia ediliyor.

Mbappe, bir sonraki hamlesi söz konusu olduğunda kartlarını her zaman kapalı oynadı ve bu hafta yaptığı bir röportajda geleceğine "henüz karar vermediğini" itiraf etti.

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