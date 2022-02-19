Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz futbolcularını mercek altına aldı 

Mart ayında oynanacak olan Dünya Kupası play-off maçlarına hazırlanan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, çalışmalarını dikkatle sürdürüyor.

Alman hoca, futbolcuları daha yakından izlemek için yurt içi ve yurt dışındaki maçları yerinde takip ediyor.

Gittiği ülkelerde oynayan futbolcularının antrenmanlarını da izleyen Kuntz, Türkiye Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na götürmek için her detayı inceliyor.

Kuntz nasıl çalışıyor?

Stefan Kuntz, Avrupa’da ve Türkiye’de görev yapan oyuncuların maçlarını yerinde izliyor.

Alman teknik direktör, futbolcularını hem stadyumdan hem de televizyondan takip ederek en ufak ayrıntıyı bile gözden kaçırmak istemiyor.

Süper Lig’de oynanan maçların dışında Avrupa liglerinde forma giyen Türk oyuncuları izlemek için neredeyse her gün seyahat halinde olan Kuntz, Dünya Kupası yolunda olan Türkiye Milli Takımı’yla başarılı olmayı hedefliyor.

Hangi futbolcuları izledi?

Süper Lig’de birçok maçı izleyen Alman hoca, İspanya’da Getafe-Levante maçında Enes Ünal’ı, Fransa’da Metz-Marsilya maçında Cengiz Ünder’i, İtalya’da Inter-Liverpool maçında Hakan Çalhanoğlu’nu seyretti.

Tecrübeli antrenör, İtalya’da ayrıca Atalanta’nın tesislerine giderek Merih Demiral’i ziyaret etti.

Stefan Kuntz’un dışında, yardımcısı Kenan Koçak da sürekli maç izlemeyi sürdürüyor.

Kuntz’un yetişemediği maçlarda Kenan Koçak devreye giriyor. İkili, zaman zaman beraber seyahatler yapıyor.

Almanya’ya da sık sık giden Kunt ve Koçak, burada da A Milli Takım’a kazandırabilecekleri potansiyel isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig’deki teknik direktörlerle de sürekli irtibat halinde olan Kenan Koçak, Stefan Kuntz’un olmadığı anlarda inisiyatif alıyor.

Türkiye, 24 Mart’ta Portekiz’de yapacağı maçı kazanması halinde 29 Mart’ta da İtalya-Kuzey Makedonya maçının kazananı ile oynayacak.

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