Üç yıl önce 86 milyon euro karşılığında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong, kupa kazanma konusunda hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

2019'dan bu yana Barcelona forması giyen 24 yaşındaki oyuncu şu ana kadar sadece bir Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Finansal problemlerle boğuşan ve Messi başta olmak üzere önemli oyuncularını kaybeden Barcelona, De Jong takıma katıldığından bu yana üç kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Hayalindeki kupalardan uzak kalmasına rağmen Barcelona'da mutlu olduğunu söyleyen De Jong, takıma adapte olmasında önemli rol oynayan Sergio Busquets'in kendisine gönderdiği özel mesajı paylaştı.

De Jong, Barcelona'da mutlu mu?

Hollanda milli takımının da formasını giyen De Jong'un Barcelona'daki ilk sezonunda, takım La Liga'yı Real Madrid'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Başarısız geçen 2019/20 sezonu, Barcelona'nın 2008'den bu yana kupasız kapattığı ilk sezon olarak kayıtlara geçti.

Bir sonraki sezon Kral Kupası'nı kaldıran Barça, buna karşın ligde üçüncülükle yetinerek 13 yıl aradan sonra ilk ikinin dışına düştü.

Observer'a konuşan De Jong, Katalan devine imza attığı için pişman olmadığı konusunda ısrarcı.

"Barcelona'da çok mutluyum. Küçüklüğümden beri burada oynamak istemiştim. Bir anlamda hayallerim gerçek oldu."

"Elbette ilk iki yılımda daha fazla kupa kazanmak isterdim. Şöyle ifade edeyim, daha fazla kupa kazanmayı bekliyordum. Ama bunun dışında çok mutluyum ve uzun yıllar burada kalmak istiyorum."

Busquets'ten gelen özel mesaj

Hollanda futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan De Jong, 2019'da Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen Ajax kadrosunun bir parçasıydı.

De Jong'un takıma gelişiyle, Sergio Busquets'in kadrodaki yerini kaybedeceğine ve İspanyol oyuncunun bundan mutsuz olduğuna dair haberler çıkmıştı.

De Jong basında yazılanların aksine Busquets ile aralarında çok iyi bir ilişki olduğunun altını çiziyor.

"Bana bir mesaj gönderdi: 'Buraya gelmen harika, eğer bir şeye ihtiyacın olursa her zaman yardıma hazırım.'

"Barcelona'ya geldiğimde kız arkadaşımla gitmem için bir restoran tavsiye etti. Bizim için orada bir rezervasyon yaptırdı ve restoranın sahibiyle görüştü. Gittiğimizde her şey hazırlanmıştı."

Messi'nin ayrılığı De Jong'u nasıl etkiledi?

Barcelona'nın son yıllardaki başarısızlığında en önemli rolü ekonomik problemler oynadı. Transfer piyayasında istediği kadar aktif olamayan kulüp, maaş bütçesini düşürmek için bazı isimlerle yolları ayırmak durumunda kaldı.

Hiç şüphesiz bu oyuncular arasında en önemlisi Lionel Messi'ydi. Sözleşmesi biten Arjantinli yıldızla yeni kontrat imzalayamayan Barcelona, Messi'nin PSG'ye gidişini izlemekle yetindi.

Haberi aldığında şok olduğunu söyleyen De Jong, Messi'nin yokluğuna adapte olmalarının vakit aldığını belirtiyor.

"İlk anda gerçek olmadığını düşündüm. Havaalanından babamı ve kardeşimi alıyordum. Birden mesaj geldi: 'Messi, Barcelona'dan ayrılıyor.'

"İlk anda buna inanamıyorsunuz. Yaz boyunca dedikodular vardı, ama bunlara pek kulak asmamıştım. Gerçekleştiğinde benim için büyük bir şok oldu."

"O kulübün yüzüydü, ayrılması herkes için büyük bir darbe oldu. Onu hala özlüyoruz. Böyle bir oyuncunun gidişi bir anda işleri değiştiriyor."

"Oyunumuz ona odaklıydı ki bu gayet mantıklı bir şey. Ayrıldığında takım olarak yeni şartlara adapte olmak zorundaydık."

"O tüm yönleriyle futbolun en iyisi. Bitiricilik, pozisyon alma ya da antrenmanda yaptığımız diğer çalışmaların hepsinde en iyiydi. Ona gelen övgülerin hiçbiri abartılı değil. Bence tarihin en iyisi."

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