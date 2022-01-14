Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic'in yolundan gitmek istiyor

Manchester United'ın santrforu Cristiano Ronaldo, 42 yaşında kadar futbol oynamaya devam etmek istediğini söylüyor.

Portekizli yıldız geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski kulübü Manchester United'a döndü.

Cristiano Ronaldo artık 36 yaşında olsa da formuna çok dikkat ediyor ve Kırmızı Şeytanlar'da da gol ile asist katkısı vermeye devam ediyor.

Cristiano Ronaldo ne söyledi?

ESPN Brazil'e açıklamalarda bulunan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, altı yıl daha futbol oynamayı planladığı söylüyor:

"Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım. 33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor.

Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim. 40,41 ya da 42 yaşına kadar futbol oynamaya devem etmek ve neler olacağını görmek istiyorum."

Premier Lig'de en yaşlı oyuncu unvanına kim sahip?

Manchester United'ın yıldızı 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini söylüyor ancak bu süre zarfını Premier Lig'de mi geçirecek henüz belirsiz.

Ancak Tottenham'ın ve İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Teddy Sheringham, 40 yıl 272 günle Premier Lig'de forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

Dünya rekoru ise 74 yıl 125 günle Ezzeldin Bahader ait. Mısırlı oyuncu rekoru 2020'de kırmıştı.

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