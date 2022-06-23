Çocukluğunda tuttuğu takıma imzayı attığında çocuklar gibi sevinçliydi, ancak talihsizlikler peşini bırakmadı.

Arsenal formasını giyen Mesut Özil’in, Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali bile büyük bir heyecan yarattı.

Bu söylentiyi duyan sarı-lacivertli taraftarlar çok sevindi, ancak gerçekçi olmakta fayda vardı.

Bu transferin maliyeti, kurulacak düşleri bir anda yerle bir etmeye yetecekti.

Fakat, sonraki günlerde Fenerbahçe, Mesut Özil için resmen devreye girdi.

Futbolcunun menajeri, Mesut’un çocukluk aşkı olan Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini söylediğinde işin rengi tamamen değişti.

O, artık sarı-lacivertli formaya çok yakındı. Her güzel rüya gerçekleşmezdi, fakat bazı rüyalar gerçekleşmeyi hak ediyordu.

Ve bu rüya gerçekleşti...

Transferi, resmen açıklayan isim Mesut Özil oldu. NTV’ye bağlanan Özil, “Allah’a şükürler olsun ki Fenerbahçe’deyim. Çok mutluyum.

“Fenerbahçe formasını büyük bir gururla taşıyacağım” dedi.

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Alex de Souza’dan sonra, en çok ihtiyaç duyulan mevki olan 10 numara pozisyonu için bir dünya yıldızı geliyordu.

Arsenal’dan transfer edilen Mesut, şüphesiz ki bir dünya yıldızıydı, ancak ne kadar yetenekli olursanız olun maç kondisyonunuz eksik olduğunda sahada ayakta durmakta bile zorlanırsınız.

Mesut Özil için de durum tam anlamıyla böyleydi. Yıldız orta saha, Fenerbahçe’deki ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıktı ve sahadaki görüntüsünden, kondisyon sorunu yaşadığı sadece 13 dakikada bile anlaşıldı.

Herkes, onun maç kondisyonunu iyi bir noktaya taşımasıyla Süper Lig’in tozunu attıracağını düşünüyordu.

Bu düşünceyi Fenerbahçelilere aşılayan Mesut Özil’in ta kendisiydi.

Hatayspor mücadelesinin ardından, toplamda 6 maç oynayacağı bir maç periyoduna girdi.

Özellikle 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçındaki oyunuyla ileriye dönük iyi bir izlenim verdi. Güzel bir zeminde oynanan maçtaki pas alışverişleri ve oyun görüşü beğeni kazandı.

İşler, tam onun istediği gibi giderken bir anda sakatlık kabusuyla yüzleşti. Antalyaspor maçında bileğine aldığı darbenin ardından, 8 maç birden kaçırdı.

Sahalara döndüğünde, dönemin teknik direktörü Erol Bulut, yerini sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu’na bırakmıştı.

Yeni hocasıyla ilk maçına çıkan Mesut, Alanya deplasmanında pek bir varlık gösteremedi, çünkü maç eksiği göze batıyordu. Sakatlık dönüşü, formunu kazanması çok da kolay değildi.

Daha sonra, sezonun son maçı olan Kayseri deplasmanı hariç 3 maçta da görev aldı.

Sarı-lacivertliler son maçtan bir önceki karşılaşma olan Sivasspor’u yenseydi, belki de o sezonun şampiyonu olacaktı. Mesut, o mücadelede çok şık bir asist yaptı, ama maç 2-1 kaybedildiği için bu pas hiç konuşulmadı.

Eğer sonuç tam tersi olsaydı şüphesiz ki Mesut, 2020-21 sezonunun en şık dokunuşunu yapmış olacaktı.

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Fenerbahçe, Mesut Özil’in de olduğu 2020-21 sezonunu, Süper Lig’de üçüncü sırada tamamladı ve yıldız futbolcu, sezonun ikinci yarısında geldiği takımına yalnızca 2 asist katkısında bulundu.

Mesut için yeni sezon yepyeni umutlar demekti ve ilk maçına, Adana deplasmanında çıktığında Fenerbahçe onun golüyle 1-0 kazandı.

Gerçek Mesut’u izleteceği yönünde güçlü sinyaller verdiğini, bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor mücadelesinde 1 asist yaparak gösterdi. Ancak, maça yedek başlaması onun pek de istemediği bir durumdu.

Bu maçın ardından bir kez daha kasığından sorun yaşayan Mesut, 1 maç takımdan ayrı kaldı.

Mesut, sakatlıktan döndükten sonra 6 maçta kadrodaki yerini alırken sadece 1 asist yapabildi ve bir kez daha sakatlık yaşadı. Konya deplasmanında yoktu.

Ancak, Mesut için bu maçtan sonra her şey tersine döndü. 11 maçlık bir maç periyoduna giren ve 90 dakika boyunca sahada kalmaya başlayan Mesut, 5 gol 1 asistle iç sahadaki Altay maçına kadar takımın en faydalı oyuncusu oldu.

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Saha içerisinde liderlik rolünü seven ve İrfancan Kahveci ile sık sık yer değiştirerek oynayan Mesut, kondisyonunu bulduğunda neler yapabileceğini gösteriyordu.

Ta ki Sivas deplasmanına kadar…

Zorlu müsabakanın kadrosunda yoktu, çünkü yine onu sahalardan 5 maç uzak tutacak bir sakatlığın esiriydi.

Mesut, bu sakatlığın ardından Trabzonspor maçıyla sahalara döndü ve Fenerbahçe’deki son iki maçı kaldığından habersizdi.

Alanyaspor deplasmanında bir asist yaparken sarı-lacivertli formayla, geçtiğimiz sezonun son maçına Konyaspor karşısında çıktı.

Yıldız orta saha, Konyaspor maçının ardından kadro dışı bırakıldı. O dönemlerde, Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal’dı.

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal’ın kararına saygı duydu ve hocasına tam destek vererek bütün futbolculara gözdağı verdi.

Mesut, Süper Lig’in son 8 maçında da kadroda yoktu ve antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdü.

Ligin sonu geldiğinde, Mesut'un Fenerbahçe’den ayrılmaya niyeti yoktu. Bunu, Portekizli hoca Jorge Jesus takımın yeni hocası olmadan kısa bir süre önce de yineledi.

Ancak, işler yine onun düşündüğü gibi ilerlemedi ve Jesus, Özil’in kadro dışında kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Bu saatten sonra, dünya yıldızı Mesut Özil için yapılacak tek bir şey vardı. Ona, artık net bir şekilde kapı gösteriliyordu.

Yeni hocanın da yıldız orta sahayı istememesi, onun bir kamp döneminden daha yoksun olacağını gösteriyor.

Fenerbahçe’ye transfer olduğundan beri sakatlıklarla yüzleşen Mesut, bir türlü istikrarlı bir maç temposu yakalayamadı. Tam formunu bulurken bir kez daha sakatlandı ve bu süreç, adeta kötü bir tekrara dönüştü.

İyi bir kamp dönemi ve sakatlık olmadan geçecek bir sürede kendisini en iyi şekilde hazırladığında, ilk imza attığı dönemde düşünülen Süper Lig’in tozunu attırır düşüncesini gerçeğe dönüştürebilir.

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Mesut, bir şans daha hak ettiğini düşünüyor.

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe’den son bir şarkı istiyor…

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