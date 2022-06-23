Senegalli yıldız, eski takımında yaşadıklarını asla unutamayacak.

Sadio Mane, bu hafta Bayern Münih'e transferini tamamladıktan sonra kendisini Liverpool'un "sonsuza kadar bir numaralı taraftarı" ilan etti.

Senegalli golcü, Bundesliga şampiyonuna 41 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve Jurgen Klopp’un, Premier Lig’deki sihirli takımına 6 yılın ardından veda etti.

Mane, Anfield'ı kulübün en ünlü oyuncularından birisi olarak terk ediyor ve o, artık Kırmızılar’ın formasını giyemeyecek olsa da bir taraftar olarak eski takımını desteklemeyi sürdürecek.

Mane, Liverpool'u desteklemek hakkında ne dedi?

Senegalli yıldız, kulübün internet sitesine yaptığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

”Münih'teki her maçımdan sonra soyunma odasına geleceğim ve Liverpool'u kesinlikle izleyeceğim, çünkü sonsuza kadar Liverpool'un bir numaralı taraftarı olacağım.

"Onlara iyi şanslar diliyorum ve gözüm onların üzerinde olacak. Elbette daha da iyi olacaklar, çünkü onları tanıyorum.

“Harika oyuncular, büyük yetenek, büyük olgunluk ve tavır, yani tabii ki Liverpool her zaman öyle olacak.

"Hala Liverpool'da evim var ve kesinlikle geri geleceğim ve bir gün Anfield'a dönüp merhaba demek ve Liverpool’un maçını izlemeyi çok isterim, çünkü benim için çok önemli.

“Bundan sonra, Liverpool’un bir numaralı taraftarıyım.”

Mane, hücumdaki arkadaşları hakkında ne dedi?

Yıldız oyuncu, Liverpool'un Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası kupaları da dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılar kazandığı oyuncular Roberto Firmino ve Mohamed Salah'a da saygılarını sundu.

Kırmızıların, onun ayrılmasına rağmen yine de başarılı olacağını ekledi.

“Firmino ve Mo - ne oyuncular ama!" dedi.

"Bu harika oyuncularla birlikte oynamak benim için her şeyi kolaylaştırdı.

“Özellikle Firmino, her zaman bana ve Mo'ya yer açtı, bence bu inanılmazdı.

"Liverpool'da hala harika oyuncular var ve şimdi Diogo [Jota] ve [Luis] Diaz var.

“Bu normal, Liverpool dünyanın en iyi takımı, bu yüzden onlara en iyisini diliyorum, ancak futbolda başarılı olmak için her zaman çalışmak gerekiyor.

“Ben buna güveniyorum ve o oyuncular bunu yaptı ve yapıyorlar, bu yüzden onlar için her zaman iyi olacağını düşünüyorum."

Mane, Bayern Münih formasıyla önümüzdeki sezondan itibaren Bundesliga'da boy gösterecek.

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