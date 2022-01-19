Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Karadeniz derbisine sahne olan maçta lider Trabzonspor, GZT Giresunspor’u konuk etti.

Trabzonspor’da Hamsik, Nwakaeme ve Djaniny eksik isimler olurken teknik direktör Abdullah Avcı da cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamadı.

Bordo-mavili ekip maça sol çizgide Visca, sağ çizgide Abdülkadir Ömür ile başladı. Visca’yı sağ kanatta izlemeye alışık olan bizler için tuhaf olduğu gibi Bosnalı oyuncuya da tuhaf gelmiş olacak ki ilk yarı özellikle hiç etkili olamadı. Visca Süper Lig kariyerinde hep arkasındaki bek oyuncuyla beraber büyüyen bir isim ve bugün başlangıçta arkasında stoper orijinli Denswill vardı. İkili arasındaki bağlantı sadece bir kez kuruldu ki zaten ilk yarının da en tehlikeli pozisyonu buydu. 15. Dakikada Visca, Denswill’i son çizgiye kaçırsa da çevrilen topta kimse dokunamadı.

Hamsik’in eksikliğinin hissedildiği ilk nokta oyun kurulumunda oldu. Hem Berat hem de Dorukhan’ın pas kalitelerinin üst düzey olmamaları sebebiyle Trabzonspor, ne geriden oyun kurabildi ne de oyunu ileri yıkabildi.

Bu durumda Hakan Keleş’in dozu çok olmasa da orta blok presi de etkendi. Giresunspor, Trabzonspor’un geride pas yapmasına izin verdi. Merkeze geldiğinde top ise baskı başladı. Hakan Keleş’in takımının yerleşimini ilk yarıda iyi bulduğumu söylemeliyim. Öte yandan yeşil beyazlı ekip Trabzonspor’a tehdit yaratacak pozisyonlardan ilk yarı itibarıyla uzaktı.

Abdülkadir’in sakatlanmasıyla beraber gelen değişikliklerde aslında Trabzonspor uygun bir yapıya döndü. Visca sağa geçti, solda ise saf kanat Yusuf Erdoğan yer aldı. Yeni transfer sol bek Puchacz ile Denswill de kendi mevkisine stopere geçti.

Maç boyu Trabzonspor’un üretimden uzak olduğunu söylemekte fayda var. Penaltı dışında bordo mavili ekip adına en tehlikeli anlar Bakasetas’ın uzaktan şutlarıydı.

Cornelius etkisi

Hem Nwakaeme hem de Hamsik’in olmadığı bir gecede Trabzonspor, Cornelius camını sadece geriye düştüğünde kırdı.

Giresunspor tıpkı Galatasaray deplasmanında olduğu gibi rakip bek ile sağ stoperin arasına attığı yoğun ardından golü buldu. Belli ki bu hücum setini Hakan Keleş sıklıkla takımından istiyor.

Giresunspor’un öne geçmesinin ardından Trabzonspor, biraz da panikle ceza sahasına doldurmaya başladı.

Bu noktada Galatasaray-Giresunspor maçına referans vermek istiyorum. Öyle ki Galatasaray da Giresun’a karşı geriye düştüğünde ceza sahasına orta yağdırmıştı ancak Cornelius tipi bir santrforu olmadığı için maçı çözememişti. Bugün Trabzonspor ise Perez’in ortasında Cornelius ile çok geçmeden eşitliği buldu. Yine son dakikada kazanılan penaltı da Danimarkalı oyuncunun sırtı dönük oyunu üzerinden geldi.

Son dakikada Bakasetas’ın penaltısına iki kez gol şansı vermeyen Okan Kocuk, sezon boyunca gösterdiği iyi formu bugün de korumuş oldu.

Sonuç olarak Trabzonspor’u bugün Nwakaeme ve Hamsik olmadan okuyamayız ancak Cornelius’u daha aktif kullabilseler galibiyete giden taraf olabilirlerdi.

Karadeniz derbisindeki beraberlikle birlikte zirve yarışında fark 9’a inerken Giresunspor zorlu deplasmandan 1 puan ile ayrılmayı başardı.

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