Bitti denilen yerden tekrar başlayan bir hikayenin kahramanı; Emre Mor...

Sezon başında, Fatih Karagümrük ile anlaştığında neredeyse herkes Emre Mor’un son şansını tükettiğini ve artık, kariyerinde ortalama bir seviyede tutunmaya çalışacağını düşünüyordu.

O, yeniden Türkiye’nin yolunu tuttuğunda pek de dikkat çekici bir yanı yoktu.

Birçok kişiye göre, artık kariyeri düşüşe geçen klasik tabiriyle bir “halı saha topçusu” olarak görülüyordu.

Ta ki tavanı olmayan bir yeteneğe sahip olduğunu yeniden gösterene kadar…

Emre Mor, kendisi ile ilgili kurulan bu cümlelerin hepsini oynadığı futbolla alaşağı etti.

Dar alandaki hızı, tekniği, ani hareketlenmesi ve bir anda çıkardığı etkileyici şutlarla futbola odaklandığında ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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2021-22 sezonundaki performansı, onu Fenerbahçe’ye taşıdı.

Peki, kariyerine başladığı ilk günden itibaren çok büyük bir futbolcu olacağı düşünülen 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli ekipte başarılı olabilir mi?

Bu konuyu detaylandıralım.

Emre, ona güvenen bir hoca olduğunda ve sadece futbola odaklı bir yaşam sürdüğünde neler yapabileceğini gösterdi.

Fatih Karagümrük formasını toplamda 29 maçta giyerken 6 gol atıp 4 asist yaptığında skor katkısının yanı sıra oynadığı futbolla da dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Geçtiğimiz sezon, özellikle Volkan Demirel’in teknik direktör olduğu dönemde takımı daha fazla sahiplendi ve performansını zirveye çıkardı.

Demirel, oyuncusunun tekniğine inanırken neler yapabileceğine inanıyordu ve bunu, ona gayet net bir şekilde anlattı.

Haber Global’de yaptığı açıklamada, “Emre, benim hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım.

“Ve hedeflediğim yere gittiğimde, seni de oraya götüreceğim” dediğini aktardı.

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İkili arasında geçen bu konuşmanın ardından Volkan Demirel, oyuncusuna yapması gerekenleri anlattı ve Demirel yönetiminde, Emre ilk 11 oyuncusu olurken ona inanan hocasını da haklı çıkardı.

Yani, yetenek anlamında tavansız olan Emre Mor, onun yeteneklerine inanan ve ondan ne alması gerektiğini bilen bir hocayla adeta seviye atladı.

24 yaşındaki oyuncu, kendisiyle konuşulduğunda iletişime açık olduğunu gösterdi.

Bu kapsamda, Fenerbahçe ile yeni bir yola çıkan Emre, ondan en iyi verimi alma ihtimali çok yüksek bir hoca olan Jesus ile çalışacak.

Emre Mor, Jorge Jesus'tan tek bir şey istiyor; ona inanmasını...

Portekizli hoca, şüphesiz ki Emre’den neler beklediğini ona her şekilde anlatacak ve onun yeteneklerine güvenecek. Yoksa, bu transferin gerçekleşmesi düşünülemezdi.

Böylece Emre’nin, o eşsiz yeteneğiyle Süper Lig’de kapanan ve kilidi zor açılan takımların çilingiri olma olasılığı çok yüksek.

Kariyerinin başında inanılmaz bir patlama yaptı, ancak bekleneni veremedi. Düşüşe geçtiği sırada, dibi göreceğine inanıldı, ama o bir şekilde toparladı.

24 yaşında olmasına rağmen, kariyer yolculuğunda birçok tecrübe yaşadı. Bu yaşadıkları onu daha olgun bir insan ve futbolcu yaptı.

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Bütün bunları göz önüne aldığımızda, hatalarından ders çıkarmış bir Emre’nin Fenerbahçe’de başarılı olma ihtimali kaçınılmaz.

Çünkü o, dibi görmese de oraya yaklaştı ve bir daha asla oraya bakma eğiliminde bile olmayacak.

Bu yüzden, son şansını kullandığı düşünülen Emre, herkesin ondan umudu kestiği sırada kendi oluşturduğu şansını muazzam yeteneğiyle süslemeye çok yakın...

Yeni sezonda, arkasına alacağı hoca desteği ve çalışma azmiyle yapacağı iyi bir başlangıç; Süper Lig sonunda şampiyonluk kupasıyla poz vermesini sağlayabilir.

Hem de takımın en önemli oyuncularından birisi olarak...

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