Brezilyalı oyuncunun ilk tercihi, futbol hayatına ülkesinde devam etmek.

Erik ten Hag'ın Old Trafford'a gelmesine rağmen Andreas Pereira'nın, Manchester United'a geri dönme şansı çok az gibi görünüyor ve Brezilyalı oyuncu, Flamengo'da kalmak istediğini açıkça belirtiyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Copa Libertadores'in finaline ulaşan takımıyla 52 maçta forma giyerek Ağustos 2021'den bu yana kiralık olarak Flamengo'da oynuyor.

Bu anlaşma artık sona ermek üzere ve Pereira'nın İngiltere'ye geri dönüp Fulham ve Crystal Palace takımlarından birisinde oynayacağına dair bazı söylentiler var.

Brezilyalı oyuncu için 13 milyon Dolar'lık bir ücret bekleniyor.

Andreas Pereira 2022'de hangi takımda oynayacak?

Pereira'nın United ile olan sözleşmesini bitirmek için sadece 12 ayı kaldı, bu nedenle mümkün olan en iyi fiyatı getirmek için mevcut transfer döneminde satılmak isteniyor.

Craven Cottage ve Selhurst Park'taki Premier Lig ekipleri, Kırmızı Şeytanlar için 75 maça çıkan oyuncuyu kadrolarına dahil etmeye istekli görünüyor.

Ancak Pereira, tercihinin Güney Amerika'da kalmak olduğunu açıkça ifade ederken tercihin ona kalması durumunda Manchester United'da oynamayı reddediyor.

Pereira geleceği hakkında soru sorulduğunda şunları söyledi: "Karar veren ben değilim Bu, Manchester United'a kalmış. Flamengo'da kalmak istiyorum ve başka bi yerde oynamak istemem.

"Kendim ve kulüp için en iyisinin ne olduğunu göreceğim. Flamengo'yu seviyorum. Yakında konuşup karar vereceğiz.

"Flamengo ile aramdaki ilişki her zaman çok iyi olmuştur. Bu yıl benim için inanılmazdı.

“Ayrılmak zorunda kalırsam, her zaman başım dik olarak ayrılacağım.

"Kulübü seviyorum, Flamengo'yu seviyorum, ben Flamengoluyum. Ayrılırsam gelecekte tekrar burada olmak isterim."

Pereira en son ne zaman United formasını giydi?

Pereira, Ole Gunnar Solskjaer'in 2019-20 sezonunda 40 maça çıkarak United için düzenli bir şekilde karşılaşmalarda oynadı.

Yine de yavaş yavaş gözden düştü ve Ekim 2020'de Serie A takımı Lazio'ya kiralık olarak katıldı.

Bunu Flamengo'da verimli bir dönem izledi, yani Pereira, ana kulübü için son maçını 5 Ağustos 2020'de LASK karşısında 2-1 kazandıkları Avrupa Ligi mücadelesinde oynadı.

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