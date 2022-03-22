Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta, sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez'in görevi mevcut hoca Önder Karaveli'den alması gündemde.

Yönetim, yabancı teknik direktör konusunda fikir birliğine varamazsa, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi eski hocası Şenol Güneş’i takımın başına geçirmek istiyor.

Ancak, sezon sonuna kadar takım İbrahim Üzülmez’e emanet edilecek.

Üzülmez, yeni sezonda Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Ortaya atılan iddiaların ardından konuşan Üzülmez, Beşiktaş’ın yuvası olduğunu ve hocalık için asla para konuşmayacağını belirtti.

İbrahim Üzülmez ne söyledi?

Mynet’e konuşan İbrahim Üzülmez şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım. Göreve geleceksem para bile konuşmam.

“Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var.

“Bugün bir toplantı yapılacak. Oradan çıkacak sonuca göre biz de hareket edeceğiz."

"Başkanla görüştüm"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü söyleyen Üzülmez, "Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Ahmet Nur Çebi ile her zaman görüşürüm.

“Çok değer verdiğim bir kişilik. Ara sıra ararım, konuşuruz. Sadece Beşiktaş üzerinden değil herhangi bir olayda da Ahmet bey ile görüşürüm.

“Teknik direktörlük için de görüştük. Neler olacağına bakacağız. Benim tavrım net. Beşiktaş beni isterse seve seve gelirim” dedi.

Şenol Güneş ile çalışır mı?

Şenol Güneş iddiaları hakkında da konuşan İbrahim Üzülmez şu detayları verdi:

”Türkiye'nin yetiştirdiği ender hocalardan biridir. Kendisiyle Milli Takımda da çalıştım. Çok sevdiğim birisi.

“Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş ile ilgili tasarrufu olup olmadığını bilmiyorum, fakat önümüzdeki sezon takımın başına Şenol Güneş gelecekse, ben onun yardımcılığını yapmayı kabul ederim.

“Benim için hiçbir sorun olmaz. Bu sezon 8 maç takımın başında kalıp, seneye Şenol hocanın yardımcılığını da yaparım.”

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