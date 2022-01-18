YORUM | Beşiktaş’ın “yıldız kadrosu” Emirhan İlkhan’ı aradı

Spor Toto Süper Lig’in 22. Haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı Olimpiyat Stadyumu’nda ağırladı.

Ev sahibi takımda Pesic, Biglia gibi eksikler göze çarparken Beşiktaş’ta ise son haftaların formda ismi genç Emirhan İlkhan sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Önder Karaveli, göreve geldiği günden beri yaptığı dokunuşu bu maçta da sürdürerek savunma önünü Pjanic’e emanet ederken onun önünde Josef ve Oğuzhan’a forma verdi. Bugün Oğuzhan’ı izledikten sonra özellikle Rize’de Emirhan’ın yaptıklarının ne kadar kıymetli olduğunu düşündüm. Özyakup, neredeyse hiç rolünün gereği olan ceza sahası koşusu atmadı. Onu tanımlayan pozisyon üretiminde de yoktu.

Beşiktaş, Emirhan'ı aradı

Beşiktaş’ın “yıldız kadro” kurduğu bir sezonda 17 yaşındaki Emirhan İlkhan’ı araması siyah beyazlı kulüp adına ayrı bir ironi içeriyor. Takımın temposu o yokken gözle görülür şekilde azaldı, pozisyona girmekte de bir hayli zorlandı. Beşiktaş’ı ilk yarıda birçok kez pozisyon yaratacak gibi olurken izledik, hiç olgunlaşmadı ataklar.

Oğuzhan’ın top kullanımında eksik kalmasının yanında Batshuayi-Larin ikilisinin uyumsuzluğu da bu durumda etkiliydi. Öyle ki Batshuayi kendisine yardım eden bir destek forvet ile daha etkili olabiliyor. Evet, Beşiktaş kadrosunda bu isim Güven Yalçın. Hem Larin hem de Batshuayi ile siyah beyazlı takım hiç ön taraftan bağlantı yapamıyor. Yine de Belçikalı forvet Caner Erkin’in ikramında penaltıyla da olsa golünü bulmayı başardı.

Beşiktaş adına kazandığı akşamda eksik olan bir başka konu ise kanatların yarım olmasaydı. Solda ataklar hep Rıdvan üzerinden gelirken Larin ile bağlantı kurulamadı. Sağ çizgide ise Ghezzal-Rosier bağlantısını alışık olduğumuz şekilde göremedik. Saydığım tüm bu bağlantı sorunlarıyla birlikte Beşiktaş’ı birbirinden kopuk izledik.

Karagümrük tarafı

Diğer tarafta Farioli’nin ayrılmasından sonra göreve gelen Volkan Demirel ile birlikte topu daha fazla rakibe bırakan Karagümrük, bu karşılaşmada da farklı bir şey yapmadı. Bu durumda Pesic ve savunma önünde bir pas uzmanı Biglia’nın olmaması da etken tabi. Ancak Volkan Demirel’in ekibi özellikle ilk yarıda hiç tehdit yaratamadı.

Ancak ikinci yarıda Karagümrük daha fazla tehditkar oldu. Gelmeyen bir Beşiktaş’ı gören Volkan Demirel sahaya ikinci bir forvet attı. Özellikle son 20 dakikada Karagümrük golü bulup maç berabere bitse neden diye sormazdım. Öyle net bir pozisyon da yoktu ama top genelde Beşiktaş yarı sahasındaydı.

Ancak bu durumda Önder Karaveli’nin değişikliklerinin geç gelmesinin de payı olduğunu düşünüyorum. Oğuzhan yerine Can daha erken gelse Beşiktaş daha tempolu olabilir, Güven’in de erken girmesiyle ön tarafla bağlantı daha kolay kurulabilirdi.

Sonuç olarak Beşiktaş, çok da iyi oynamadığı bir karşılaşmada ligin iyi takımlarından Karagümrük’e penaltı golüyle üstünlük sağlayarak galip geldi.

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