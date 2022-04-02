Pep Guardiola, hiçbir menajerin başarı getirmesinin garanti olmadığını belirtirken Manchester United'ın şu anda en güçlü hoca adayı olan Erik ten Hag hakkında açıklamalarda bulundu.

Ajax menajeri, yaz aylarında Old Trafford’da teknik direktörlük görevini devralmak için önde gelen adaylardan birisi olarak ortaya çıkıyor.

Manchester City patronu Guardiola, Bayern Münih'in başındayken Ten Hag ile çalıştı ve Hollandalı menajer o dönemlerde ikinci takımın koçluğunu yapıyordu.

İspanyol hoca, Erik ten Hag’ın kalitesinin koçluk yaptığı takımlardan belli olduğunu vurguluyor.

Ne söylendi?

Hollandalı menajer hakkında konuşan Guardiola şu ifadeleri kullandı:

”Eğer Erik ten Hag'ın, %100 başarılı olacağını düşünseydim Manchester United'ı arar ve onu almaları gerektiğini söylerdim.

"Tabii ki, Erik ten Hag'ın %100 başarılı olacağından emin değilim.

“Ama bilmiyorum ve bunu kimse bilmiyor.”

Ten Hag'ın Premier Lig'de başarılı olup olmayacağı sorulduğunda ise şöyle konuştu:

"İyi bir menajer, buna hiç şüphe yok, ama Sir Alex Ferguson ayrıldığından beri takımın başına geçen tüm hocalar kaliteliydi.

"David Moyes'in iyi bir futbol menajeri olmadığını ya da Jose Mourinho hakkında bunu düşünmek mümkün değil.

“United’ı çalıştıran tüm hocalar kesinlikle mükemmeldi.”

Ten Hag Manchester United'a gidecek mi?

GOAL, Ten Hag'ın gelecek sezon Old Trafford'u devralma olasılığı konusunda United yetkilileriyle röportaj yaptı.

Bununla birlikte, 52 yaşındaki geçici patron Ralf Rangnick'in yerini alacak kulübün kısa listesindeki tek adam Hollandalı menajer değil.

Mauricio Pochettino, uzun süredir United ile bağlantıya geçiyor ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Paris Saint-Germain'de daha fazla baskı altına girdiği için United'ın hala en büyük menajer adaylarından birisi.

Guardiola neden bu kadar etkilendi?

Amsterdam'da geçirdiği beş yıl boyunca iki Hollanda ligi şampiyonluğu yaşayan Ten Hag, Guardiola'nın akıl hocası Johan Cruyff'un ürettiği aynı sistemden geçti.

İspanyol hoca, ”İlişkimiz inanılmaz derecede iyiydi. Futbol ya da başka konular hakkında sohbet ederdik ve o olağanüstü bir adam.

“O Ajax kültüründen geliyor. Ajax, oyun tarzlarında inanılmaz bir mitolojiye ve geleneğe sahip takımlardan birisi.

“Menajer fark etmez, Rinus Michels ve Stefan Kovacs ve Johan Cruyff döneminden beri mirası devam ettirdiler ve her zaman inandıkları şeyi yapmaya çalıştılar” dedi.

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