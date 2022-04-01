2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey

Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarlar Katar'daki 2022 Dünya Kupası için gün saymaya başlarken dört yıllık bir döngü daha bitmek üzere.

Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak ve 2018'de kupayı kaldırarak turnuvanın son şampiyonu olan Fransa'yı taklit etmeye çalışacaklar.

Peki bu yolculuğun adımları nasıl atılacak? Bilmeniz gereken her şeyi GOAL Türkiye ile inceleyelim.

2022 Dünya Kupası nerede ve hangi stadyumlarda yapılacak?

Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor. Ayrıca Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle turnuva yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Heyecanla beklenen organizasyon 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu finale ev sahipliği yapacak.

Şehir Stadyum Kapasite Lusail Lusail Iconic Stadium 80,000 Al Khor Al Bayt Stadium 60,000 Doha Stadium 974 40,000 Doha Al Thumama Stadium 40,000 Al Rayyan Education City Stadium 45,350 Al Rayyan Ahmad bin Ali Stadium 44,740 Al Rayyan Khalifa International Stadium 40,000 Al Wakrah Al Janoub Stadium 40,000

2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapıldı?

Dünya Kupası grupları için kura çekimi 1 Nisan'da Doha'da yapıldı.

Carli Llyod, Jermaine Jenas ve Samantha Johnson'ın sunumunda gerçekleşen kura töreninde Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill grupları belirlediler.

2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından UEFA, play-off maçlarından birini Haziran'a erteledi. Kura çekimi yapıldığı esnada üç katılımcı ülke henüz belli değildi.

Ayrıca iki konfederasyon arasında da Haziran ayında play-off maçları oynanacak.

2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımların tam listesi şu şekilde:

Takım Federasyon Katar AFC Brezilya CONMEBOL Belçika UEFA Fransa UEFA Arjantin CONMEBOL İngiltere UEFA İspanya UEFA Portekiz UEFA Meksika CONCACAF Hollanda UEFA Danimarka UEFA Almanya UEFA Uruguay CONMEBOL İsviçre UEFA ABD CONCACAF Hırvatistan UEFA Senegal CAF İran AFC Japonya AFC Fas CAF Sırbistan UEFA Polonya UEFA Güney Kore AFC Tunus CAF Kamerun CAF Kanada CONCACAF Ekvador CONMEBOL Suudi Arabistan AFC Gana CAF AFC-CONEBOL play-off galibi N/A CONCACAF-OFC play-off galibi N/A UEFA Path A galibi UEFA

2022 Dünya Kupası grupları nasıl?

Getty Images

Katar 2022'de İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.

Group A Group B Katar İngiltere Ekvador İran Senegal ABD Hollanda Play-off galibi

Group C Group D Arjantin Fransa Suudi Arabistan Play-off galibi Meksika Almanya Polonya Japonya

Group E Group F İspanya Belçika Play-off galibi Kanada Almanya Fas Japonya Hırvatistan

Group G Group H Brezilya Portekiz Sırbistan Gana İsviçre Uruguay Kamerun Güney Kore

2022 Dünya Kupası fikstürü nasıl, maçlar ne zaman?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak.

Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.

Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak. 13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarının yapılması planlanıyor.

Tarih Grup Fikstür 21 Kasım A Katar vs Ekvador 21 Kasım A Senegal vs Hollanda 21 Kasım B İngiltere vs İran 21 Kasım B ABD vs Galler/İskoçya/Ukrayna 22 Kasım C Arjantin vs Suudi Arabistan 22 Kasım C Meksika vs Polonya 22 Kasım D Fransa vs Avustralya/BAE/Peru 22 Kasım D Danimarka vs Tunus 23 Kasım E İspanya vs Yeni Zelanda 23 Kasım E Almanya vs Japonya 23 Kasım F Belçika vs Kanada 23 Kasım F Fas vs Hırvatistan 24 Kasım G Brezilya vs Sırbistan 24 Kasım G İsviçre vs Kamerun 24 Kasım H Portekiz vs Gana 24 Kasım H Uruguay vs Güney Kore 25 Kasım A Katar vs Senegal 25 Kasım A Hollanda vs Ekvador 25 Kasım B İngiltere vs ABD 25 Kasım B Galler/İskoçya/Ukrayna vs İran 26 Kasım C Arjantin vs Meksika 26 Kasım C Polonya vs Suudi Arabistan 26 Kasım D Fransa vs Danimarka 26 Kasım D Tunus vs Galler/İskoçya/Ukrayna 27 Kasım E İspanya vs Almanya 27 Kasım E Japonya vs Kosta Rika/Yeni Zelanda 27 Kasım F Belçika vs Fas 27 Kasım F Hırvatistan vs Kanada 28 Kasım G Brezilya vs İsviçre 28 Kasım G Kamerun vs Sırbistan 28 Kasım H Portekiz vs Uruguay 28 Kasım H Güney Kore vs Gana 29 Kasım A Hollanda vs Katar 29 Kasım A Ekvador vs Senegal 29 Kasım B Galler/İskoçya/Ukrayna vs İngiltere 29 Kasım B İran vs ABD 30 Kasım C Polonya vs Arjantin 30 Kasım C Suudi Arabistan vs Meksika 30 Kasım D Tunus vs Fransa 30 Kasım D Avustralya/BAE/Peru vs Danimarka 1 Aralık E Japonya vs İspanya 1 Aralık E Kosta Rika/Yeni Zelanda vs Almanya 1 Aralık F Hırvatistan vs Belçika 1 Aralık F Kanada vs Fas 2 Aralık G Kamerun vs Brezilya 2 Aralık G Sırbistan vs İsviçre 2 Aralık H Güney Kore vs Portekiz 2 Aralık H Gana vs Uruguay

2022 Dünya Kupası topu nasıl?

Adidas has released ‘Al Rihla’, the official match ball of the 2022 World Cup in Qatar ⚽️ pic.twitter.com/44WllcTlvC — GOAL (@goal) March 30, 2022

Adidas, Al Rihla’yı Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu olarak tanıttı.

FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.

FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, “Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar’da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar” dedi.

Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan titiz veri toplama işlemlerinin ardından tasarlanan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.

Al Riha, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla ypaılan ilk Dünya Kupası topu. Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı.

2022 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirim?

2022 Dünya Kupası biletleri ilk olarak 22 Ocak'ta fifa.com/tickets adresinden satışa çıktı.

İlk satışlar 29 Mart'a kadar sürdü. 1 Nisan'daki kura çekiminin ardından ikinci satışlar başladı.

2022 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Biletler dört kategoride satılıyor ve her kategori için fiyatlar aşağıda gösterildi. Dördüncü kategorideki biletler yalnızca Katar sakinleri için geçerli.

Maç Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Açılış maçı £472 £336 £231 £42 Grup maçları £168 £126 £53 £8 Son 16 turu £210 £157 £73 £15 Çeyrek final £325 £220 £157 £63 Yarı final £730 £503 £273 £105 Üçüncülük maçı £325 £231 £157 £63 Final £1,227 £766 £461 £157

2022 Dünya Kupası'nı televizyondan nasıl izlerim?

Küresel anlamda en büyük turnuvalardan biri olan Dünya Kupası için taraftarlar stadyumda yerlerini alırken herkes Katar'da olamayacak. Futbolseverler maçları ekran başından takip edecekler.

Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası resmi şarkısı hangisi?

Turnuva, ilk kez, dünyanın dört bir yanında çeşitli müzik türlerini benimseyen uluslararası sanatçıların yer aldığı şarkı koleksiyonuna sahip olacak.

2022 Dünya Kupası'nın ilk şarkısı 'Hayya Hayya (Better Together)' 1 Nisan'da yayınlandı.

Şarkıda Katarlı sanatçı Aisha'nın yanı sıra Davido ile Trinidad Cardona da yer alıyor.