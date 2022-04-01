2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey

İdil Erin Tetik
Getty

32 ülkenin uluslararası futboldaki en büyük ödülün peşine düştüğü Katar'da küresel bir heyecan için geri sayım başladı.

Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarlar Katar'daki 2022 Dünya Kupası için gün saymaya başlarken dört yıllık bir döngü daha bitmek üzere.

Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak ve 2018'de kupayı kaldırarak turnuvanın son şampiyonu olan Fransa'yı taklit etmeye çalışacaklar.

Peki bu yolculuğun adımları nasıl atılacak? Bilmeniz gereken her şeyi GOAL Türkiye ile inceleyelim.

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2022 Dünya Kupası nerede ve hangi stadyumlarda yapılacak?

Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor. Ayrıca Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle turnuva yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.

Heyecanla beklenen organizasyon 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu finale ev sahipliği yapacak.

Şehir

Stadyum

Kapasite

Lusail

Lusail Iconic Stadium

80,000

Al Khor

Al Bayt Stadium

60,000

Doha

Stadium 974

40,000

Doha

Al Thumama Stadium

40,000

Al Rayyan

Education City Stadium

45,350

Al Rayyan

Ahmad bin Ali Stadium

44,740

Al Rayyan

Khalifa International Stadium

40,000

Al Wakrah

Al Janoub Stadium

40,000

2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapıldı?

Dünya Kupası grupları için kura çekimi 1 Nisan'da Doha'da yapıldı.

Carli Llyod, Jermaine Jenas ve Samantha Johnson'ın sunumunda gerçekleşen kura töreninde Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill grupları belirlediler.

2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından UEFA, play-off maçlarından birini Haziran'a erteledi. Kura çekimi yapıldığı esnada üç katılımcı ülke henüz belli değildi.

Ayrıca iki konfederasyon arasında da Haziran ayında play-off maçları oynanacak.

2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımların tam listesi şu şekilde:

Takım

Federasyon

Katar

AFC

Brezilya

CONMEBOL

Belçika

UEFA

Fransa

UEFA

Arjantin

CONMEBOL

İngiltere

UEFA

İspanya

UEFA

Portekiz

UEFA

Meksika

CONCACAF

Hollanda

UEFA

Danimarka

UEFA

Almanya

UEFA

Uruguay

CONMEBOL

İsviçre

UEFA

ABD

CONCACAF

Hırvatistan

UEFA

Senegal

CAF

İran

AFC

Japonya

AFC

Fas

CAF

Sırbistan

UEFA

Polonya

UEFA

Güney Kore

AFC

Tunus

CAF

Kamerun

CAF

Kanada

CONCACAF

Ekvador

CONMEBOL

Suudi Arabistan

AFC

Gana

CAF

AFC-CONEBOL play-off galibi

N/A

CONCACAF-OFC play-off galibi

N/A

UEFA Path A galibi

UEFA

2022 Dünya Kupası grupları nasıl?

Kylian Mbappe France 2022
Getty Images

Katar 2022'de İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.

Group A

Group B

Katar

İngiltere

Ekvador

İran

Senegal

ABD

Hollanda

Play-off galibi

Group C

Group D

Arjantin

Fransa

Suudi Arabistan

Play-off galibi

Meksika

Almanya

Polonya

Japonya

Group E

Group F

İspanya

Belçika

Play-off galibi

Kanada

Almanya

Fas

Japonya

Hırvatistan

Group G

Group H

Brezilya

Portekiz

Sırbistan

Gana

İsviçre

Uruguay

Kamerun

Güney Kore

2022 Dünya Kupası fikstürü nasıl, maçlar ne zaman?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak.

Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.

Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak. 13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarının yapılması planlanıyor.

Tarih

Grup

Fikstür

21 Kasım

A

Katar vs Ekvador

21 Kasım

A

Senegal vs Hollanda

21 Kasım

B

İngiltere vs İran

21 Kasım

B

ABD vs Galler/İskoçya/Ukrayna

22 Kasım

C

Arjantin vs Suudi Arabistan

22 Kasım

C

Meksika vs Polonya

22 Kasım

D

Fransa vs Avustralya/BAE/Peru

22 Kasım

D

Danimarka vs Tunus

23 Kasım

E

İspanya vs Yeni Zelanda

23 Kasım

E

Almanya vs Japonya

23 Kasım

F

Belçika vs Kanada

23 Kasım

F

Fas vs Hırvatistan

24 Kasım

G

Brezilya vs Sırbistan

24 Kasım

G

İsviçre vs Kamerun

24 Kasım

H

Portekiz vs Gana

24 Kasım

H

Uruguay vs Güney Kore

25 Kasım

A

Katar vs Senegal

25 Kasım

A

Hollanda vs Ekvador

25 Kasım

B

İngiltere vs ABD

25 Kasım

B

Galler/İskoçya/Ukrayna vs İran

26 Kasım

C

Arjantin vs Meksika

26 Kasım

C

Polonya vs Suudi Arabistan

26 Kasım

D

Fransa vs Danimarka

26 Kasım

D

Tunus vs Galler/İskoçya/Ukrayna

27 Kasım

E

İspanya vs Almanya

27 Kasım

E

Japonya vs Kosta Rika/Yeni Zelanda

27 Kasım

F

Belçika vs Fas

27 Kasım

F

Hırvatistan vs Kanada

28 Kasım

G

Brezilya vs İsviçre

28 Kasım

G

Kamerun vs Sırbistan

28 Kasım

H

Portekiz vs Uruguay

28 Kasım

H

Güney Kore vs Gana

29 Kasım

A

Hollanda vs Katar

29 Kasım

A

Ekvador vs Senegal

29 Kasım

B

Galler/İskoçya/Ukrayna vs İngiltere

29 Kasım

B

İran vs ABD

30 Kasım

C

Polonya vs Arjantin

30 Kasım

C

Suudi Arabistan vs Meksika

30 Kasım

D

Tunus vs Fransa

30 Kasım

D

Avustralya/BAE/Peru vs Danimarka

1 Aralık

E

Japonya vs İspanya

1 Aralık

E

Kosta Rika/Yeni Zelanda vs Almanya

1 Aralık

F

Hırvatistan vs Belçika

1 Aralık

F

Kanada vs Fas

2 Aralık

G

Kamerun vs Brezilya

2 Aralık

G

Sırbistan vs İsviçre

2 Aralık

H

Güney Kore vs Portekiz

2 Aralık

H

Gana vs Uruguay

2022 Dünya Kupası topu nasıl?

Adidas, Al Rihla’yı Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu olarak tanıttı.

FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.

FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, “Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar’da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar” dedi.

Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan titiz veri toplama işlemlerinin ardından tasarlanan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.

Al Riha, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla ypaılan ilk Dünya Kupası topu. Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı.

2022 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirim?

World Cup tickets

2022 Dünya Kupası biletleri ilk olarak 22 Ocak'ta fifa.com/tickets adresinden satışa çıktı.

İlk satışlar 29 Mart'a kadar sürdü. 1 Nisan'daki kura çekiminin ardından ikinci satışlar başladı.

2022 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Biletler dört kategoride satılıyor ve her kategori için fiyatlar aşağıda gösterildi. Dördüncü kategorideki biletler yalnızca Katar sakinleri için geçerli.

Maç

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Açılış maçı

£472

£336

£231

£42

Grup maçları

£168

£126

£53

£8

Son 16 turu

£210

£157

£73

£15

Çeyrek final

£325

£220

£157

£63

Yarı final

£730

£503

£273

£105

Üçüncülük maçı

£325

£231

£157

£63

Final

£1,227

£766

£461

£157

2022 Dünya Kupası'nı televizyondan nasıl izlerim?

Küresel anlamda en büyük turnuvalardan biri olan Dünya Kupası için taraftarlar stadyumda yerlerini alırken herkes Katar'da olamayacak. Futbolseverler maçları ekran başından takip edecekler.

Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası resmi şarkısı hangisi?

Turnuva, ilk kez, dünyanın dört bir yanında çeşitli müzik türlerini benimseyen uluslararası sanatçıların yer aldığı şarkı koleksiyonuna sahip olacak.

2022 Dünya Kupası'nın ilk şarkısı 'Hayya Hayya (Better Together)' 1 Nisan'da yayınlandı.

Şarkıda Katarlı sanatçı Aisha'nın yanı sıra Davido ile Trinidad Cardona da yer alıyor.