2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, final ve bilmeniz gereken her şey
Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarlar Katar'daki 2022 Dünya Kupası için gün saymaya başlarken dört yıllık bir döngü daha bitmek üzere.
Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak ve 2018'de kupayı kaldırarak turnuvanın son şampiyonu olan Fransa'yı taklit etmeye çalışacaklar.
Peki bu yolculuğun adımları nasıl atılacak? Bilmeniz gereken her şeyi GOAL Türkiye ile inceleyelim.
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2022 Dünya Kupası nerede ve hangi stadyumlarda yapılacak?
Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor. Ayrıca Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle turnuva yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.
Heyecanla beklenen organizasyon 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu finale ev sahipliği yapacak.
Şehir
Stadyum
Kapasite
Lusail
Lusail Iconic Stadium
80,000
Al Khor
Al Bayt Stadium
60,000
Doha
Stadium 974
40,000
Doha
Al Thumama Stadium
40,000
Al Rayyan
Education City Stadium
45,350
Al Rayyan
Ahmad bin Ali Stadium
44,740
Al Rayyan
Khalifa International Stadium
40,000
Al Wakrah
Al Janoub Stadium
40,000
2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman yapıldı?
Dünya Kupası grupları için kura çekimi 1 Nisan'da Doha'da yapıldı.
Carli Llyod, Jermaine Jenas ve Samantha Johnson'ın sunumunda gerçekleşen kura töreninde Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill grupları belirlediler.
2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılıyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından UEFA, play-off maçlarından birini Haziran'a erteledi. Kura çekimi yapıldığı esnada üç katılımcı ülke henüz belli değildi.
Ayrıca iki konfederasyon arasında da Haziran ayında play-off maçları oynanacak.
2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımların tam listesi şu şekilde:
Takım
Federasyon
Katar
AFC
Brezilya
CONMEBOL
Belçika
UEFA
Fransa
UEFA
Arjantin
CONMEBOL
İngiltere
UEFA
İspanya
UEFA
Portekiz
UEFA
Meksika
CONCACAF
Hollanda
UEFA
Danimarka
UEFA
Almanya
UEFA
Uruguay
CONMEBOL
İsviçre
UEFA
ABD
CONCACAF
Hırvatistan
UEFA
Senegal
CAF
İran
AFC
Japonya
AFC
Fas
CAF
Sırbistan
UEFA
Polonya
UEFA
Güney Kore
AFC
Tunus
CAF
Kamerun
CAF
Kanada
CONCACAF
Ekvador
CONMEBOL
Suudi Arabistan
AFC
Gana
CAF
AFC-CONEBOL play-off galibi
N/A
CONCACAF-OFC play-off galibi
N/A
UEFA Path A galibi
UEFA
2022 Dünya Kupası grupları nasıl?
Katar 2022'de İspanya ile Almanya'nın aynı grupta yer alması dikkat çekerken; İngiltere, ABD ve İran'ın B Grubu'nda buluşması da kuranın önemli başlıklarından birini oluşturdu.
Group A
Group B
Katar
İngiltere
Ekvador
İran
Senegal
ABD
Hollanda
Play-off galibi
Group C
Group D
Arjantin
Fransa
Suudi Arabistan
Play-off galibi
Meksika
Almanya
Polonya
Japonya
Group E
Group F
İspanya
Belçika
Play-off galibi
Kanada
Almanya
Fas
Japonya
Hırvatistan
Group G
Group H
Brezilya
Portekiz
Sırbistan
Gana
İsviçre
Uruguay
Kamerun
Güney Kore
2022 Dünya Kupası fikstürü nasıl, maçlar ne zaman?
2022 Dünya Kupası, 21 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak.
Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.
Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak. 13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarının yapılması planlanıyor.
Tarih
Grup
Fikstür
21 Kasım
A
Katar vs Ekvador
21 Kasım
A
Senegal vs Hollanda
21 Kasım
B
İngiltere vs İran
21 Kasım
B
ABD vs Galler/İskoçya/Ukrayna
22 Kasım
C
Arjantin vs Suudi Arabistan
22 Kasım
C
Meksika vs Polonya
22 Kasım
D
Fransa vs Avustralya/BAE/Peru
22 Kasım
D
Danimarka vs Tunus
23 Kasım
E
İspanya vs Yeni Zelanda
23 Kasım
E
Almanya vs Japonya
23 Kasım
F
Belçika vs Kanada
23 Kasım
F
Fas vs Hırvatistan
24 Kasım
G
Brezilya vs Sırbistan
24 Kasım
G
İsviçre vs Kamerun
24 Kasım
H
Portekiz vs Gana
24 Kasım
H
Uruguay vs Güney Kore
25 Kasım
A
Katar vs Senegal
25 Kasım
A
Hollanda vs Ekvador
25 Kasım
B
İngiltere vs ABD
25 Kasım
B
Galler/İskoçya/Ukrayna vs İran
26 Kasım
C
Arjantin vs Meksika
26 Kasım
C
Polonya vs Suudi Arabistan
26 Kasım
D
Fransa vs Danimarka
26 Kasım
D
Tunus vs Galler/İskoçya/Ukrayna
27 Kasım
E
İspanya vs Almanya
27 Kasım
E
Japonya vs Kosta Rika/Yeni Zelanda
27 Kasım
F
Belçika vs Fas
27 Kasım
F
Hırvatistan vs Kanada
28 Kasım
G
Brezilya vs İsviçre
28 Kasım
G
Kamerun vs Sırbistan
28 Kasım
H
Portekiz vs Uruguay
28 Kasım
H
Güney Kore vs Gana
29 Kasım
A
Hollanda vs Katar
29 Kasım
A
Ekvador vs Senegal
29 Kasım
B
Galler/İskoçya/Ukrayna vs İngiltere
29 Kasım
B
İran vs ABD
30 Kasım
C
Polonya vs Arjantin
30 Kasım
C
Suudi Arabistan vs Meksika
30 Kasım
D
Tunus vs Fransa
30 Kasım
D
Avustralya/BAE/Peru vs Danimarka
1 Aralık
E
Japonya vs İspanya
1 Aralık
E
Kosta Rika/Yeni Zelanda vs Almanya
1 Aralık
F
Hırvatistan vs Belçika
1 Aralık
F
Kanada vs Fas
2 Aralık
G
Kamerun vs Brezilya
2 Aralık
G
Sırbistan vs İsviçre
2 Aralık
H
Güney Kore vs Portekiz
2 Aralık
H
Gana vs Uruguay
2022 Dünya Kupası topu nasıl?
Adidas, Al Rihla’yı Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu olarak tanıttı.
FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.
FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, “Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar’da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar” dedi.
Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan titiz veri toplama işlemlerinin ardından tasarlanan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.
Al Riha, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla ypaılan ilk Dünya Kupası topu. Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı.
2022 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirim?
2022 Dünya Kupası biletleri ilk olarak 22 Ocak'ta fifa.com/tickets adresinden satışa çıktı.
İlk satışlar 29 Mart'a kadar sürdü. 1 Nisan'daki kura çekiminin ardından ikinci satışlar başladı.
2022 Dünya Kupası biletleri ne kadar?
Biletler dört kategoride satılıyor ve her kategori için fiyatlar aşağıda gösterildi. Dördüncü kategorideki biletler yalnızca Katar sakinleri için geçerli.
Maç
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Açılış maçı
£472
£336
£231
£42
Grup maçları
£168
£126
£53
£8
Son 16 turu
£210
£157
£73
£15
Çeyrek final
£325
£220
£157
£63
Yarı final
£730
£503
£273
£105
Üçüncülük maçı
£325
£231
£157
£63
Final
£1,227
£766
£461
£157
2022 Dünya Kupası'nı televizyondan nasıl izlerim?
Küresel anlamda en büyük turnuvalardan biri olan Dünya Kupası için taraftarlar stadyumda yerlerini alırken herkes Katar'da olamayacak. Futbolseverler maçları ekran başından takip edecekler.
Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.
2022 Dünya Kupası resmi şarkısı hangisi?
Turnuva, ilk kez, dünyanın dört bir yanında çeşitli müzik türlerini benimseyen uluslararası sanatçıların yer aldığı şarkı koleksiyonuna sahip olacak.
2022 Dünya Kupası'nın ilk şarkısı 'Hayya Hayya (Better Together)' 1 Nisan'da yayınlandı.
Şarkıda Katarlı sanatçı Aisha'nın yanı sıra Davido ile Trinidad Cardona da yer alıyor.