Sinan Engin, Beyaz Futbol'da Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile aralarında geçen konuşmayı paylaştı.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatarak büyük bir başarı elde eden Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezonda başarısız sonuçların ardından hocasıyla yollarını ayırdı.

Ancak, spor yorumcusu Sinan Engin yaptığı açıklamalarla Sergen Yalçın ile Beşiktaş kulübünün arasında sorun olduğunu ortaya koydu.

Sergen Yalçın’ın sadece Beşiktaş taraftarı için imza attığını söyleyen Engin, 49 yaşındaki hocanın sezon başında 1.5 ay boyunca aranmadığını vurguladı.

Ne söylendi?

Beyaz TV ekranlarında yorum yapan Sinan Engin, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Engin; Sergen Yalçın'ın, "Sen de biliyorsun Sinan ağabey, bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz seninle beraberdik.

"Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1, 1.5 ay aranmadım” dediğini aktardı.

Sergen Yalçın varken Pinheiro ile görüştüler

Sinan Engin ayrıca, Beşiktaş’ın bu sezonki Sporting deplasmanında Bruno Pinheiro ile görüştüğünü ve Sergen Yalçın'ın da bunu bildiğini belirtti.

"Sergen Yalçın, 'Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Gidiyorlar, o teknik direktörle görüşüyorlar.

“Ahmet Başkan iyi insan, ama Beşiktaş yönetimi bana çok şey yaptı ve altımı oydu' dedi.”

Sinan Engin, deneyimli teknik adamın bu sezon herhangi bir takımı çalıştırmayacağını da kaydetti.

"Bu sene çalışmayacağım, belki seneye de çalışmayacağım dedi. Çok şey var anlatacağım, Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu dedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupasını kazanan Sergen Yalçın, ikinci sezonunda üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından görevini bıraktı.

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