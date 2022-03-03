Rus işgaline karşı savaşan iki Ukraynalı futbolcunun ölüm haberi Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) tarafından doğrulandı.

Vitalii Sapylo (21) ve Dmytro Martynenko (25), Ukrayna topraklarına giren Rus kuvvetleriyle çatışan birliklerde görev yapıyordu.

Sapylo, üçüncü ligde mücadele eden Karpaty Lviv genç takımının kalesini koruyordu. Martynenko ise ikinci lig ekiplerinden FC Hostomel'de forma giyiyordu.

Ne söylendi?

FIFPRO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Futbol dünyasının bu savaştaki ilk kayıpları olan; Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko'nun ailelerine, arkadaşlarına ve takım arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz. İkisi de huzur içinde uyusun."

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr — FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022

BBC Radio'ya konuşan FIFPRO Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffman, bilgiyi Ukraynalı yetkililerden aldıklarını ve çok üzgün olduklarını söyledi.

"Üyelerimizden kaçının savaşta yer aldığını net olarak bilmiyoruz, ama ülke içinde kadın ve erkek yüzlerce Ukraynalı futbolcu var."

"Birliğimiz ülkedeki çalışmalarını saldırılar nedeniyle saklandıkları sığınaklardan yürütüyor. Bu şartlarda durumu analiz etmek kolay değil."

"Bu iki futbolcu işgal sırasında hayatını kaybetti. Onların kaybı futbolun ve sporun nasıl ikinci plana atıldığını gösteriyor. Onlar sadece bu korkunç savaşın ortasında kalmış iki insandı."

Sapilo'nun babası Roman, BILD'e şunları söyledi:

"O çok mutlu ve neşeli bir çocuktu. Kahrolası Putin'in bir füzesi çocuğumu benden aldı."

"Savaşmayı çok istiyordu. Bir tankı etkisiz hale getirdiler, sonra ikincisini, o hiçbir şartta ön safları terketmek istemedi. Üçüncünün gelmesini bekledi. Üniformasıyla sonsuza dek uyuyacak."

Futbol dünyasında tepkiler sürüyor

Dünyanın dört bir yanından Ukrayna'ya destek yağarken, Rusya, aralarında 2022 Dünya Kupası'ndan diskalifiye edilmenin de bulunduğu bir dizi yaptırımla karşı karşıya.

Rusya milli takımı, Mart ayında Polonya ile playoff mücadelesine çıkacaktı, fakat Polonya doğrudan finale yükseldi. Finalde Polonya, İsveç-Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA ise Spartak Moskova'yı Avrupa Ligi'nden ihraç etti ve Rus enerji devi Gazprom ile yaptığı 33.5 milyon sterlin değerindeki sponsorluk anlaşmasını iptal etti.

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