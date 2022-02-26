YORUM | Acil durumlarda camı kırınız: Rachid Ghezzal

Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında son haftalarda kazanmakta zorluk çeken Sivasspor, Önder Karaveli önderliğinde Beşiktaş’ı ağırladı.

Siyah beyazlı ekipte maç öncesinde Domogoj Vida yaşadığı boyun spazmı nedeniyle yerini Montero’ya bıraktı. Josef de sakatlıktan dönüşte kadroda olmasına rağmen ilk 11’de maça başlamadı.

Önder Karaveli, Atiba-Necip önü Alex Teixeira tercihi ile başladı.

Panik anında camı kırınız

Sivasspor’un baskısı ile birlikte Beşiktaş ilk gol gelene kadar özellikle pas konusunda problem yaşadı. Bunda Necip-Atiba merkezinin yaratma problemlerini de düşündüğümüzde normal karşılayabiliriz. Ancak siyah beyazlı ekip bu kötü giden dakikalarda panik anında camı kırdı: Ghezzal.

Maç öncesinde Önder Karaveli’ye sorsanız, Ghezzal getirsin, Atiba ceza sahasında artı 1 yazsın, 10 numaram Alex asist yapsın ve haftalardır gol atamayan Batshuayi golü atsın derdi. Tam da bu senaryo gerçekleşti ve Beşiktaş öne geçti.

Özellikle ilk yarıda Batshuayi’yi bağlantı yapmaya çalışırken gördük. Onun boşalttığı alana da Alex girdi. Beşiktaş teknik heyeti hücum planını böyle kurgulasa da bu durum şöyle bir defekt yarattı: Beşiktaş ön alanda hiç tutamadı. Böylece Sivasspor daha çok rakip alana gelmeye başladı.

Sivasspor'un planı

Bu süreçte Sivasspor, muhtemelen Domogoj Vida’nın da yokluğunda sürekli ceza sahasına top indirmeye çalıştı, indiremediği ikinci topları ise topladı. Sivasspor’un golü bulduğu dakika olan 27’de kırmızı beyazlı ekibin orta sayısı tam 15’ti. Beşiktaş’ın yan top savunmasındaki zaafını düşününce Sivasspor’un kenar ortalarından gol bulamaması imkansıza yakındı.

Sivasspor, bulduğu gol sonrası daha çok Beşiktaş kalesine gelse de bu noktada Ghezzal tekrar sahneye çıktı. O dakikaya kadar pek de fazla işlemeyen Beşiktaş sol kanadında Umut Meraş, Ghezzal’a golü attırdı. Sivasspor ceza sahasındaki boşluğu iyi değerlendiren Cezayirli futbolcu kelimenin tam anlamıyla kafasını kullandı diyebiliriz.

Güven hamlesi

İkinci yarıdaki Güven Yalçın Alex değişikliğini de önemli buluyorum. Öyle ki 45-60 arası Beşiktaş ön tarafından kopktu ve neredeyse hücumda yoktu.

Güven’in girmesiyle beraber Beşiktaş’ı rakip yarı alanda pas alışverişinde gördük. Öyle ki penaltı da Güven Yalçın’ın çabası ve ceza sahasına girmesiyle geldi.

Beşiktaş 3. golü bulamayacağı bir akşamda daha önce puan kaybettiği diğer deplasmanlarda olduğu gibi son dakikalarda sıkıntı yaşayabilirdi.

Sonuç olarak Sivasspor, kazanamama problemlerine devam ederken Beşiktaş Avrupa’ya katılım konusunda önemli bir 3 puan aldı.

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