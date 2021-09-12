YORUM | Hamleleriyle kaybeden Terim, kazanan Avcı

İlk devrede 2-0 öne geçen Galatasaray’da Fatih Terim, oyuncu değişikliklerinden sonuç alamadı ve karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Süper Lig’in dördüncü haftasının isim olarak en dikkat çekici karşılaşmasında Trabzonspor, Galatasaray’ı ağırladı.

33. dakikada 2-0 öne geçen, ilk devreyi 2-1 önde kapatan ve oyunu istediği şekilde oynayan Galatasaray; ikinci devrede ise değişikliklerinden sonuç alamayarak Trabzonspor’un oyun üstünlüğüne bir cevap üretemedi.

Bir diğer deyişle Fatih Terim her iki devreye de imzasını attı, ancak bunların ilki takımı adına olumluyken ikincisi ise tam tersi olumsuzdu.

İlk devrede Terim’in planı işledi

Karşılaşmaya Djaniny ve Gervinho gibi hücum silahlarından yoksun başlayan Trabzonspor’da alışageldiğimiz hücum kurgusunun ve çeşitliliğinin bu maça aktarılamayacağı âşikardı.

Djaniny ve Gervinho ile oldukça hareketli bir hücum hattına sahip olan Trabzonspor, bu ikilinin sık sık yer değiştirmesiyle rakip savunmaları zora sokmayı başarıyordu. Ayrıca bu isimler, bordo-mavililerin hızlı geçiş hücumlarındaki en büyük kozuydu ve bu tarz hedef maçlarda Avcı, belki de en çok bu oyuncularına ihtiyaç duyacaktı.

Ancak bu isimlerin yokluğunda sağ kenarda Abdülkadir Ömür, en uçta ise Cornelius maça başladı. Sol kenardaki Nwakaeme’nin de bir koşucudan çok topu ayağına isteyen bir oyuncu olmasından ötürü, Trabzonspor’un hücum hattı o etkili kontra atakları gerçekleştirmeye tam anlamıyla elverişli değildi.

Bu durumun farkında olan Fatih Terim de ana planını orta – ön alan presi üzerine kurmuştu ve bu şekilde kontralardaki avantajından yoksun olan Trabzonspor hücumcularını etkisizleştirebilecekti. İlk devrede de bu anlayış sonuç verdi. Cicaldau ve Halil önderliğinde iyi pres yapan sarı-kırmızılılar, Terim’in planını iyi şekilde sahaya yansıttılar. Galatasaray, iyi bir görüntü çizdiği ilk devrede de ikinci devrede de %38 oranında topla oynadı, ancak oyun anlamında geriye gitti ve bu da hamlelerin sonuç vermediğinin bir diğer kanıtıydı.

20. dakikada rakibin hatasından faydalanan Emre Kılınç, takımını öne geçirdi. 33. dakikada ise Halil Dervişoğlu’nun başrolde olduğu bir hızlı hücumda sonuca ulaşmayı başaran Galatasaray, iki farklı üstünlüğü ele aldı.

Gidişattan memnun olmayan Avcı ise hamle yapmak için devre arasını beklemedi ve 39. dakikada Trondsen, Yusuf Sarı ikilisini oyuna alırken İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür’ü ise oyundan çıkardı. Tam da bu noktada zincir kırılmaya başlamıştı. Cornelius’un kafa golüyle devreye 2-1’le giren Trabzonspor, ikinci devrede oyun üstünlüğünü daha da arttırdı. Terim ise meslektaşının tam aksine hamlelerinden sonuç alamadı ve Galatasaray ilerleyen dakikalarda hem skor hem de oyun üstünlüğünü kaptırdı.

Terim’in hamleleri ve Galatasaray’ın düşüşü

Galatasaray’da ilk devrede kaydettiği iki golle kendini gösteren ve gerek orta alana yaptığı yardımla gerek de ceza sahası koşularıyla yıldızlaşan Emre Kılınç, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. İyi oynayan bir diğer isim Morutan da henüz sebebini bilemediğimiz bir şekilde oyundan alındı.

Bu isimlerin yerine Babel ile Aytaç Kara oyuna dahil oldu ve Galatasaray; prese, hızlı hücumlara yatkın yapısını kaybetti. Her ne kadar Aytaç Kara, savunma önündeki pas kalitesini arttırmak ve direnci arttırmak adına mantıklı görünse de ilk etapta Taylan Antalyalı’nın tercih edilmemesi soru işareti oldu. Ayrıca bu hamleden sonra Cicaldau daha çok bir forvet arkası gibi oynarken Aytaç – Berkan ise merkez ikiliyi oluşturdu.

Devre başındaki bu değişikliklerden sonra Babel sol kenara; Kerem ise sağ kenara geçti ve sarı-kırmızılı ekipte işleyen bir düzen daha bozuldu. Tıpkı geçtiğimiz maçlarda Diagne ile olduğu gibi bu maçta da Halil Dervişoğlu gibi bir bağlantı oyuncusuyla iyi bir uyum yakalayan Kerem Aktürkoğlu, sağ kenara geçtikten sonra ise kaleden uzaklaştı ve bu etkinliğini hiç gösteremedi.

Trabzonspor’da Avcı ise Yusuf Sarı’dan iyi bir katkı almasının yanı sıra halihazırda topa sahip olan oyuncularının daha fazla risk almasını, önde baskı uygulamasını ve kalabalık hücumlar etmesini sağladı. Nwakaeme, Cornelius, Bakasetas ve Hamsik gibi kaliteli isimleri bu bölgeye düzenli olarak getirmeyi başarınca ikinci golü de rahatlıkla bulabildi.

Galatasaray’ın kenar savunması alarm verdi

Karşılaşmaya dair en çok göze çarpan noktalardan biri ise Galatasaray’ın kenar savunmasında yaşadığı sıkıntılardı. Djaniny ve Gervinho’dan yoksun olan Trabzonspor, bu ikiliyi sahaya sürebilse rakibinin bu defosunu çok daha iyi işleyebilirdi.

Hücuma bindirdiğinde dönüşleri iyi yapamayan ve arkasında büyük boşluklar veren van Aanholt, benzer noktada yine takımı adında bazı sorunlara yol açtı. Ayrıca zaman zaman Kerem Aktürkoğlu veya Babel de gereken savunma yardımını yapamadılar.

Sağ bekteki Yedlin için de aynı durum söz konusuydu ve Galatasaray, hem hücumda hem de savunmada Boey’i aradı. Galatasaray kariyeri boyunca savunmada iyi performans gösteremeyen Yedlin’i ve dönüşlerde sıkıntı yaşan van Aanholt’u göz önünde bulundurunca, Terim’in Berkan’ı savunma önünde değil de orta sahanın içinde görevlendirmesi ve oyuncunun temposundan bu noktada yararlanması daha iyi sonuçlar doğurabildi.

Temponun bir hayli yüksek olduğu maçta iyi bir ilk devreyi geride bırakan Galatasaray, yapılan değişikliklerden sonuç alamadı mücadeleden bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılıların reçetesini ise maç sonunda Terim bizzat kendisi yazdı: “Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var!”

Trabzonspor ise önemli eksikleri bulunmasına karşın geri dönmeyi başardı ve kaliteli ayaklarının farkını hissettirdi.

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